Prabilo su BMW avariją sukėlęs Adomas Vyšniauskas: atskleidė, kas įvyko

Trečiadienio vakarą atlikėjas Adomas Vyšniauskas pateko į avariją. Avarijos metu atlikėjas susidūrė su kitu automobiliu. Nors atlikėjas išvengė fizinių susižalojimų, sužalojimų neišvengė kito automobilio keleivė.
Policija apibendrino įvykį
Alytusplius.lt rašo, kad trečiadienio vakarą Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaimo ribose, susidūrė automobiliai „Dacia Duster“ ir „BMW X4“, kurį vairavo Lietuvoje puikiai žinomas jaunosios kartos atlikėjas Adomas Vyšniauskas.
Policijos turimais pirminiais duomenimis, apie 16 val. 10 min., esant sudėtingoms eismo sąlygoms ir lyjant, 24 metų vyras nesuvaldė „BMW“ automobilio, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu „Dacia Duster“, vairuojamu 72 metų vyriškio.
Po įvykio, kad būtų nustatyta sveikatos būklė ir sužalojimai, medikams buvo perduota automobiliu „Dacia Duster“ vykusi keleivė – 69 metų moteris.
Dėl įvykio policija pradėjo aplinkybių patikslinimą pagal LR BK 281 str.
Adomas Vyšniauskas vyks aplankyti nukentėjusios moters
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Adomu Vyšniausku, šis atviravo, jog visaip, kaip įmanoma bandė išvengti avarijos, tačiau dėl sudėtingų oro sąlygų to padaryti nepavyko.
„Įvyko nelaimė kelyje. Buvo prastos oro sąlygos, o tas posūkis jau žinomas, kaip nusinešęs tris gyvybes. Iš tikrųjų iš nuotraukų atrodo, jog buvo labai didelė avarija, bet greitis tikrai nebuvo didelis. Susidūrimo metu normalu, kad automobiliai amortizuoja ir tas vaizdas tikrai baugus“, – pasakoja atlikėjas.
Atlikėjas džiaugiasi, kad visi avarijos dalyviai gyvi:
„Laukiame dar patikslinimo dėl vieno iš keleivių sveikatos, bet kiek žinoma, būklė yra stabili. Jaudinuosi ir gailiuosi. Stengsiuosi gudriau važiuoti <...> stengsimės šiandien nuvykti ir aplankyti žmogų“.
Pats atlikėjas pripažįsta, kad pats jokių fizinių sužalojimų nepatyrė, tačiau sunkiausia yra emociškai: „Jeigu galėčiau, tai atsukčiau laiką atgal“.
Pagalba atvyko itin greitai
Atlikėjas atvirauja, jog pagalbą įvykio vietoje kvietėsi patys. Medikai bei policija atvyko itin greitai:
„Aš pats iškviečiau pagalbą, padėjau medikams ir moteriškę įkelti į automobilį. Pagalba atvyko stebėtinai greitai. Tiek pareigūnai, tiek medikai labai gerai atliko savo darbą, iš savo pusės aš tikrai neturiu jokių priekaištų“.
