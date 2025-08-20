Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šiurpi avarija: nuo viaduko ant greitkelio nukrito traktorius

2025-08-20 09:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 09:50

Kente (Jungtinė Karalystė) įvyko šiurpi avarija – nuo viaduko ant M20 greitkelio nukritęs traktorius susidūrė su sunkvežimiu. Sunkiai sužeistas vyras buvo sraigtasparniu skubiai nugabentas į ligoninę, o eismas svarbiausiu keliu abiem kryptimis visiškai sustojo.

Šiurpi avarija: nuo viaduko ant greitkelio nukrito traktorius, vairuotojas sunkiai sužalotas (nuotr. Twitter)

Kente (Jungtinė Karalystė) įvyko šiurpi avarija – nuo viaduko ant M20 greitkelio nukritęs traktorius susidūrė su sunkvežimiu. Sunkiai sužeistas vyras buvo sraigtasparniu skubiai nugabentas į ligoninę, o eismas svarbiausiu keliu abiem kryptimis visiškai sustojo.

0

Dramatiškose nuotraukose iš įvykio vietos matyti, kad geltonas traktorius apsivertė ant vidurinės greitkelio juostos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į nelaimės vietą atvyko greitosios pagalbos tarnybos, įskaitant Kento policiją. Eismo reguliavimą padėjo užtikrinti Nacionalinių greitkelių tarnybos pareigūnai.

Kento priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba BBC pranešė, kad išgelbėtas vienas žmogus, o abiejose tilto pusėse nusidriekė ilgos transporto priemonių eilės.

Kento policija nurodė, kad pranešimas apie avariją buvo gautas rugpjūčio 18 d. apie 11.15 val., rašo „The Independent“.

Traktorius atsikabino nuo priekabos

Ji taip pat prašo visų, kurie galėjo matyti, kas įvyko, arba turi vaizdo įrašą iš automobilio vaizdo registratoriaus, susisiekti su ja.

Policijos atstovas sakė: „Važiavęs traktorius atsikabino nuo priekabos ir nukrito ant kelio vidurinės juostos dalies.“

