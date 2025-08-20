Šiurpi avarija: nuo viaduko ant greitkelio nukrito traktorius

Dramatiškose nuotraukose iš įvykio vietos matyti, kad geltonas traktorius apsivertė ant vidurinės greitkelio juostos.
Į nelaimės vietą atvyko greitosios pagalbos tarnybos, įskaitant Kento policiją. Eismo reguliavimą padėjo užtikrinti Nacionalinių greitkelių tarnybos pareigūnai.
Kento priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba BBC pranešė, kad išgelbėtas vienas žmogus, o abiejose tilto pusėse nusidriekė ilgos transporto priemonių eilės.
Kento policija nurodė, kad pranešimas apie avariją buvo gautas rugpjūčio 18 d. apie 11.15 val., rašo „The Independent“.
Traktorius atsikabino nuo priekabos
Ji taip pat prašo visų, kurie galėjo matyti, kas įvyko, arba turi vaizdo įrašą iš automobilio vaizdo registratoriaus, susisiekti su ja.
Policijos atstovas sakė: „Važiavęs traktorius atsikabino nuo priekabos ir nukrito ant kelio vidurinės juostos dalies.“
