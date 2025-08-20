Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Autobuso avarijos Afganistane aukų skaičius išaugo iki 76

2025-08-20 08:39 / šaltinis: BNS
2025-08-20 08:39

Autobuso ir dviejų kitų transporto priemonių avarijos Afganistano vakaruose aukų skaičius išaugo iki 76, trečiadienį pranešė provincijos pareigūnas.

Afganistane (nuotr. SCANPIX)

Autobuso ir dviejų kitų transporto priemonių avarijos Afganistano vakaruose aukų skaičius išaugo iki 76, trečiadienį pranešė provincijos pareigūnas.

0

Autobusu važiavo iš Irano grįžtantys afganų migrantai. 

„Per incidentą žuvo 76 šalies piliečiai (...). Dar trys buvo sunkiai sužeisti“, – sakė Herato provincijos vyriausybės atstovas Mohammadas Yousufas Saeedi. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netoli Herato miesto esančio Guzaros rajono, kur antradienio vakarą įvyko avarija, policija pranešė, kad autobusui susidūrus su motociklu ir degalus vežusiu sunkvežimiu kilo gaisras.

Autobusu į sostinę Kabulą važiavo neseniai iš Irano grįžę afganai, naujienų agentūrai AFP sakė M. Y. Saeedi.

Nuo šių metų pradžios iš Irano ir Pakistano, kurie siekia, kad migrantai išvyktų, į Afganistaną grįžo mažiausiai 1,5 mln. afganistaniečių, nurodo Jungtinių Tautų (JT) Tarptautinė migracijos organizacija (IOM). 

Valstybinė naujienų agentūra „Bakhtar“ pranešė, kad antradienio avarija yra viena didžiausių šalyje pastaraisiais metais. 

Eismo įvykiai Afganistane yra dažni, daugiausia dėl prastų kelio sąlygų ir nerūpestingo vairuotojų požiūrio.

Pernai gruodį centriniame Afganistane per dvi autobusų avarijas greitkelyje, kurių metu jie susidūrė su naftos cisterna ir sunkvežimiu, žuvo mažiausiai 52 žmonės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

