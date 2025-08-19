Kalendorius
Į avariją patekusi Lietuvoje garsi vizažistė suprato skaudžią realybę: nelinkėtų niekam

2025-08-19 20:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 20:29

Ukrainos kilusi, bet Lietuvoje žinoma, Klaipėdoje makiažo studiją turinti vizažistė Anastasija Murakhovska išgyveno daugybę streso sukėlusį įvykį – pateko į avariją. Nors moteris nenukentėjo, po šio nutikimo ji suprato itin skaudžią tiesą apie kasdienybėje ją supančius žmones.  

Anastasija Murakhovska (nuotr. Instagram, BNS)

0

Pirmadienį socialiniame tinkle „Instagram“ Anatasija, dar žinoma kaip „Anna Beauty“, pasidalijo, kad pateko į eismo įvykį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1 dalykas stipriai nuliūdino 

Kitą dieną sekėjams ji daugiau papasakojo apie šį nutikimą, įrašais neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt. 

„Vakar papuolėme į avariją, pirmąją mano gyvenime. Mes tiesiog važiavome pagrindine gatve ir į mus atsitrenkė vyras, kuris tiesiog nepasižiūrėjo, kur važiuoja. Aišku, tokioje situacijoje pirmiausia buvo šokas. Automobilis atsitrenkė į tą pusę, kurioje aš sėdėjau. Jeigu laiku mūsų vairuotoja nebūtų išsukusi vairo į teisingą pusę, nežinau, kaip būtų“, – pasakojo moteris. 

Ana džiaugėsi, kad liko gyva ir sveika, tačiau šis įvykis privertė moterį kaip reikiant susimąstyti.   

„Žinote, kai pažiūrėjau į visą šitą situaciją, supratau vieną dalyką – kad tu gyveni, kiekvieną dieną pas tave visokie darbai, atrodo, kad be manęs nepadarys, o, pasirodo, kad visi be tavęs viską padarytų“, – kalbėjo ji.  

Moteris atskleidė, kad šis įvykis parodė skaudžią gyvenimo realybę – po avarijos vos keletas žmonių pasiteiravo, kokia yra jos savijauta. Kaip teigė Anastasija, įdomiausia tai, kad tai nebuvo jai artimiausi žmonės.  

„Kas įdomiausia, kad man parašė tik trys žmonės, iš kurių net nesitikėjau gauti žinučių. Net geriausi draugai ar žmonės, su kuriais artimai bendrauju, nepasidomėjo. Tokiose situacijose padarai išvadas.

Aš padariau tokias išvadas, kad be tavęs visi toliau gyvens ir tu nesi nepakeičiama. Visada yra žmonės, kurie tave pakeis. Ateina tas supratimas, kad gal tavo aplinka, tie žmonės, kurie tave supa, ne tokie tau ir draugai“, – savo mintimis dalijosi vizažistė.  

