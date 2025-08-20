Afganistane autobusui susidūrus su sunkvežimiu ir motociklu žuvo daugiau nei 50 žmonių

Herato provincijos policija teigė, kad avariją sukėlė autobuso „per didelis greitis ir aplaidumas“.
Autobusu važiavo neseniai iš Irano grįžę afganai, kurie vyko į sostinę Kabulą, naujienų agentūrai AFP sakė provincijos pareigūnas Mohammadas Yousufas Saeedi.
Grįžę asmenys buvo iš daugybės afganistaniečių, kurie pastaraisiais mėnesiais buvo deportuoti arba priversti išvykti iš Irano.
„Visi keleiviai buvo migrantai, kurie įlipo į transporto priemonę Islam Kaloje“, – sakė M. Y. Saeedi, turėdamas omenyje sienos perėjimo punktą.
Guzaros rajono, esančio netoli Herato miesto, kur įvyko avarija, policija pranešė, kad į šią avariją taip pat pateko motociklas.
Daugiausiai žuvo autobusu važiavusių keleivių, taip pat žuvo du sunkvežimiu važiavę žmonės ir dar du motociklininkai.
Eismo įvykiai Afganistane yra dažnas atvejis, daugiausia dėl prastų kelio sąlygų ir nerūpestingo vairuotojų požiūrio.
Praėjusių metų gruodį centriniame Afganistane per dvi autobusų avarijas greitkelyje, kurių metu jie susidūrė su naftos cisterna ir sunkvežimiu žuvo mažiausiai 52 žmonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!