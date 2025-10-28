Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo pirmininkas Juozas Olekas lankosi Ukrainoje

2025-10-28 16:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 16:32

Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį darbo vizitu lankosi Ukrainoje. Šis vizitas numatytas oficialioje parlamento vadovo darbotvarkėje. 

Juozas Olekas (Lukas Balandis/BNS)

Tai pirmasis J. Oleko vizitas į Ukrainą, einant Seimo pirmininko pareigas. 

11

Tai pirmasis J. Oleko vizitas į Ukrainą, einant Seimo pirmininko pareigas. 

Vis dėlto, Seimo vadovo patarėja Gitana Letukienė dėl saugumo sumetimų teigė negalinti atskleisti daugiau vizito detalių. Anot jos, J. Olekas iš Ukrainos į Lietuvą turėtų grįžti trečiadienį. 

ELTA primena, kad rugsėjo 10 d. pasikeitus valdančiajai daugumai J. Olekas išrinktas Seimo pirmininku. Šiose pareigose jis pakeitė demokratą Saulių Skvernelį. 

Pirmuoju savo, kaip Seimo pirmininko, vizitu J. Olekas vyko į Latviją, kur dalyvavo Baltų vienybės dienos minėjimo renginiuose. 

To
To
2025-10-28 17:27
O čia jau priklausys, kokį procentą ukrofiūreris prižadės.
kiek
kiek
2025-10-28 16:51
kiek limonu pažadės
Joo
Joo
2025-10-28 17:24
Ir tas pyderas nulėkė į ukroreichą ,,otkato" nuo paramos. Sakiau, kad visi pirmiausiai lėks ten.
