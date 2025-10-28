Seimo pirmininkas Juozas Olekas lankosi Ukrainoje

Tai pirmasis J. Oleko vizitas į Ukrainą, einant Seimo pirmininko pareigas.
Vis dėlto, Seimo vadovo patarėja Gitana Letukienė dėl saugumo sumetimų teigė negalinti atskleisti daugiau vizito detalių. Anot jos, J. Olekas iš Ukrainos į Lietuvą turėtų grįžti trečiadienį.
ELTA primena, kad rugsėjo 10 d. pasikeitus valdančiajai daugumai J. Olekas išrinktas Seimo pirmininku. Šiose pareigose jis pakeitė demokratą Saulių Skvernelį.
Pirmuoju savo, kaip Seimo pirmininko, vizitu J. Olekas vyko į Latviją, kur dalyvavo Baltų vienybės dienos minėjimo renginiuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!