Siaubas Graikijoje: sunkvežimiui rėžusis į automobilius sudegė trys žmonės

Avarija įvyko Egnatijos greitkelyje netoli šiaurės rytinio Ksantės miesto, sakė policijos atstovas. Žuvo du vyrai ir moteris iš Albanijos, kitai albanei pavyko išsigauti iš degančio automobilio, ji buvo paguldyta į ligoninę.
Per avariją nukentėjo dar vienas automobilis su keturių asmenų šeima iš Graikijos, įskaitant du šešerių iki ketverių metų vaikus. Jie taip pat buvo nuvežti į ligoninę, kaip ir du sunkvežimiu važiavę bulgarai.
Policija tiria avarijos priežastis.
Pernai Graikija pagal aukų per eismo įvykius skaičių užėmė trečią vietą Europos Sąjungoje po Rumunijos ir Bulgarijos.
