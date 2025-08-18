Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubas Graikijoje: sunkvežimiui rėžusis į automobilius sudegė trys žmonės

2025-08-18 19:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 19:55

Pirmadienį Graikijoje sunkvežimiui rėžusis į greitkelio rinkliavos stotyje laukusius automobilius sudegė trys žmonės, pranešė policija, dar septyni, įskaitant mažus vaikus, buvo skubiai nuvežti į ligoninę.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį Graikijoje sunkvežimiui rėžusis į greitkelio rinkliavos stotyje laukusius automobilius sudegė trys žmonės, pranešė policija, dar septyni, įskaitant mažus vaikus, buvo skubiai nuvežti į ligoninę.

REKLAMA
0

Avarija įvyko Egnatijos greitkelyje netoli šiaurės rytinio Ksantės miesto, sakė policijos atstovas. Žuvo du vyrai ir moteris iš Albanijos, kitai albanei pavyko išsigauti iš degančio automobilio, ji buvo paguldyta į ligoninę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per avariją nukentėjo dar vienas automobilis su keturių asmenų šeima iš Graikijos, įskaitant du šešerių iki ketverių metų vaikus. Jie taip pat buvo nuvežti į ligoninę, kaip ir du sunkvežimiu važiavę bulgarai. 

Policija tiria avarijos priežastis. 

Pernai Graikija pagal aukų per eismo įvykius skaičių užėmė trečią vietą Europos Sąjungoje po Rumunijos ir Bulgarijos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų