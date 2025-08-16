Tragiškai žuvo „Mis Visata“ dalyvė Ksenija Aleksandrova: vos prieš 4 mėnesius atšventė vestuves

Modelis pateko į automobilio avariją Tverės srityje, Rusijoje. Ji buvo keleivio vietoje, o jos vyras Ilja vairavo. Briedis išbėgo į kelią ir rėžėsi į priekinį stiklą, Aleksandrova patyrė galvos traumą. Pranešama, kad jos vyras nenukentėjo.
Aleksandrova buvo paguldyta į Sklifosovskio skubiosios medicinos pagalbos instituto intensyviosios terapijos skyrių, kur mirė antradienį, rugpjūčio 12 d.
Aleksandrovos modelių agentūra „Modus Vivendis“, su kuria ji pradėjo dirbti būdama 19-os metų, patvirtino jos mirtį pranešime socialiniuose tinkluose.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad praėjusią naktį mirė mūsų kolegė ir draugė, modelis Ksenija Aleksandrova“, – rašoma iš rusų kalbos išverstame įraše. – „Ksenija buvo protinga, talentinga ir nepaprastai protinga. Ji mokėjo įkvėpti, palaikyti ir suteikti šilumos visiems aplinkiniams. Mums ji amžinai liks grožio, gerumo ir vidinės stiprybės simboliu.“
Pranešime tęsiama: „Nuoširdžiai gedime ir reiškiame gilią užuojautą jos šeimai, draugams ir visiems, kurie turėjo malonumą pažinoti Kseniją. Šviesus prisiminimas...“
„Mis Visata“ organizacija taip pat pagerbė Aleksandrovą „Instagram“ socialiniame tinkle, paskelbdama modelio konkurso vaizdo įrašų rinkinį, kuriame ji kalbėjo apie savo viltis pasaulyje.
„Tačiau noriu, kad visi žmonės visame pasaulyje tikėtų savimi ir visada turėtų svajonę“, – sakė Aleksandrova. „Turėtume būti stiprios, tikėti savimi ir niekada nepasiduoti dėl savo svajonių. Šiame pasaulyje viskas įmanoma ir niekas nėra neįmanoma.“
