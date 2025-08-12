Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Dingusi 35-erių grožio karalienė rasta negyva jūroje: nužudymas – itin sukrečiantis

2025-08-12 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 14:55

Grožio karalienė buvo tragiškai nužudyta po to, kai buvo pagrobta iš maisto prekių parduotuvės. Tyrėjų manymu, tai buvo „iš anksto suplanuotas išpuolis“.

Nužudyta grožio konkursų nugalėtoja (nuotr. 123rf.com)

Grožio karalienė buvo tragiškai nužudyta po to, kai buvo pagrobta iš maisto prekių parduotuvės. Tyrėjų manymu, tai buvo „iš anksto suplanuotas išpuolis“.

3

35 metų Acquene Arradaza liepos 31 d. buvo pagrobta trijų ginkluotų vyrų, kai apsipirkinėjo Ormoko mieste, Filipinuose, pranešė portalas „Daily Mail“.

Policija mano, kad buvusi „Mis Matag-ob“ konkurso nugalėtoja buvo nužudyta, surišta, apkrauta akmenimis, o tada pagrobėjai įmetė jos kūną į jūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrėjai apie jos dingimą buvo informuoti rugpjūčio 4 d., kai grupė vietos žvejų rado jos irstantį kūną vandenyje.

Arradaza buvo rasta nuoga, užkimšta burna ir užrištomis akimis. Jos kojos ir rankos buvo surištos, o aplink kaklą – dviračio spyna.

Policija teigia, kad jos veidas buvo uždengtas juodu audiniu ir apvyniotas lipnia juosta. Jos kūnas taip pat buvo surištas prie dviejų maišų, kurie turėjo ją pasverti iki jūros dugno.

Kritikavo šeimą

Apie tariamą pagrobimą artimieji pranešė tą pačią dieną, kai buvo rastas jos kūnas.

Pareigūnai teigia, kad Arradazą būtų buvę galima išgelbėti, jei jos artimieji būtų anksčiau pateikę pranešimą apie dingusį asmenį.

Ormoko miesto policijos atstovas leitenantas Nova Tan kritikavo šeimą už tai, kad ji nepranešė apie incidentą anksčiau.

„Būtume galėję sulaikyti įtariamųjų automobilį prie miesto ar savivaldybės sienos, jei jie būtų pateikę pranešimą anksčiau“, – sakė Tan.

Pagrobimą užfiksavo kameros

Stebėjimo kamerų įrašas užfiksavo akimirką, kai liepos 31 d. Arradaza buvo pagrobta iš parduotuvės Valensijoje, Ormoko mieste, kai ji pirko maisto produktus.

Juodas „Toyota Wigo“ buvo sustabdytas prie kelkraščio, o tada trys vyrai išbėgo ir jėga įgrūdo ją į automobilį.

Tada įtariamieji greitai pabėgo iš įvykio vietos, važiuodami Kanangos, Leitės, kryptimi.

Tas pats automobilis buvo pastebėtas važiuojantis Taklobano miesto link netrukus po pagrobimo, praneša „The Manila Times“.

Policija dabar stengiasi susekti įtariamuosius ir tirti motyvą, kuris, regis, buvo tikslinis ir „iš anksto suplanuotas išpuolis“.

Arradazos brolis, 30 metų Erosas Arradaza, žuvo per susišaudymą su policija per narkotikų kontrabandą toje pačioje provincijoje praėjusiais metais.

Modelio motina Vilma Arradaza dabar kovoja už teisingumą ir ragina Filipinų politikus padėti jos dukters byloje.

 

