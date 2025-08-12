Mirė pašautas kandidatas į Kolumbijos prezidentus

Birželio 7 d. per mitingą sostinėje Bogotoje 39-erių metų konservatyvių pažiūrų senatoriui ir buvusio prezidento Julio Cesar Turbay, šias pareigas ėjusio 1978-1982 m., anūkui į galvą ir koją pataikė įtariamo 15-mečio samdomo žudiko paleistos kulkos, o šis pasikėsinimas pakurstė nuogąstavimus, kad šalis gali grįžti į savo nusikalstamą praeitį.
Nors pastarosiomis savaitėmis būta ženklų, kad senatoriaus būklė taisosi, šeštadienį gydytojai paskelbė, kad jam į smegenis vėl išsiliejo kraujas.
„Išardyti šeimą – pats baisiausias smurto aktas, kokį tik galima įvykdyti“, –per pirmadienį vykusias laidotuves sakė jo našlė Maria Claudia Tarazona, padėkodama jos vyrą prižiūrėjusiems medikams už jų pastangas.
Ji dalyvavo valstybinėje ceremonijoje Bogotos Kongrese, kur karstas su M. Uribe palaikais stovės iki trečiadienio, kad visuomenė galėtų su juo atsisveikinti.
Valdžios institucijos suėmė šešis su išpuoliu susijusius įtariamuosius, įskaitant šaulį, kurį įvykio vietoje sulaikė M. Uribe asmens sargybiniai.
Po visoje šalyje vykusios paieškos operacijos policija paskelbė, kad suimtas ir įtariamas išpuolio sumanytojas – Jose Arteaga Hernandezas, pravarde „El Costeno“.
Policija taip pat nurodė, kad už nužudymo slepiasi disidentinis nebeegzistuojančios partizanų grupuotės FARC sparnas.
Išpuolis prieš M. Uribe – vieną iš pagrindinių kandidatų 2026 m. įvyksiančiuose prezidento rinkimuose – smurto krečiamoje šalyje vėl atvėrė senas žaizdas.
Jo motina, žurnalistė Diana Turbay, žuvo per nepavykusią 1991 m. vykdytą policijos operaciją, kurios metu siekta ją išlaisvinti iš kokaino barono Pablo Escobaro Medeljino kartelio rankų.
Per didžiausią devintajame ir dešimtajame dešimtmetyje kilusią smurto bangą, kai P. Escobaras sprogdinimais terorizavo Bogotos, Medeljino ir kitų miestų gyventojus, buvo nužudyti keturi kandidatai į prezidentus.
Kairiųjų pažiūrų prezidentas Gustavo Petro, kurį M. Uribe aršiai kritikuodavo, platformoje „X“ rašė, kad vyriausybės vaidmuo – „atstumti nusikalstamumą... nepriklausomai nuo ideologijos“ ir patikino, kad svarbiausias jo prioritetas – Kolumbijos gyventojų saugumas.
