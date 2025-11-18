Seimas svarstys Šinkūno kandidatūrą į KT teisėjus

H. Šinkūnas, kreipdamasis į parlamentarus iš Seimo tribūnos, teigė, kad jo apsisprendimą antrą kartą kandidatuoti į Konstitucinio Teismo teisėjus lėmė tą pačią balsavimo dieną šalies vadovo paskelbta žinia apie ketinimą iš naujo teikti jo kandidatūrą.
Pasak jo, apsispręsti padėjo ir stiprus teisininkų, akademinės bendruomenės palaikymas.
„Pirmą kartą prisistatydamas jums paskutinę rugsėjo mėnesio dieną deklaravau savo vertybes ir daviau pažadą. Per gana trumpą laiką šios mano vertybės, kurias esu deklaravęs, tikrai nėra pasikeitusios. Buvau ir esu įsipareigojęs Konstitucijos viršenybei, demokratijai ir teisinei valstybei, teisingumui ir teisei. Tuomet žadėjau, jei būčiau paskirtas teisėjui, teisėjo misiją vykdyti nešališkai ir atsakingai. Žadėjau būti santūrus ir apdairus, bet ir atviras. Žadėjau garbingai ir sąžiningai tarnauti teisingumui. Pažadas tebegalioja“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo H. Šinkūnas.
Planuojama, kad parlamentas projektą dėl H. Šinkūno skyrimo į KT teisėjus svarstys ir priims gruodžio 9 d. vyksiančiame Seimo posėdyje.
Kaip skelbta, šalies vadovo teiktai H. Šinkūno kandidatūrai spalį parlamentas slaptame balsavime nepritarė.
Tuomet Prezidentūra teigė, kad atmesdamas šalies vadovo teiktą kandidatą parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso pataisų.
Visgi, lapkričio pradžioje paskelbta, jog H. Šinkūno kandidatūra Seimui bus teikiama dar kartą.
Viešojoje erdvėje tada pradėta svarstyti, kad socialdemokratai galėjo susitarti su prezidentu G. Nausėda, kad šis tvirtintų į krašto apsaugos ministrus siūlytą Robertą Kauną mainais į H. Šinkūno skyrimą KT teisėju. Prezidentas R. Kauną paskyrė ministru lapkričio 10 d.
Kaip skelbta, į KT teisėjus siūlomas H. Šinkūnas yra VU profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!