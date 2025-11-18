 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimui antrą kartą bus pateikta Haroldo Šinkūno kandidatūra į KT teisėjus

2025-11-18 06:06 / šaltinis: BNS
2025-11-18 06:06

Seimui spalio pabaigoje atmetus prezidento Gitano Nausėdos teiktą Haroldo Šinkūno kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus, parlamentui antradienį ji bus pateikta dar kartą.

Haroldas Šinkūnas. ELTA / Dainius Labutis

Seimui spalio pabaigoje atmetus prezidento Gitano Nausėdos teiktą Haroldo Šinkūno kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus, parlamentui antradienį ji bus pateikta dar kartą.

Už H. Šinkūno kandidatūrą per slaptą balsavimą spalio 21 dieną buvo 53 parlamentarai, prieš balsavo 44, susilaikė 22 Seimo nariai. Tai reiškia, kad prieš G. Nausėdos teiktą kandidatą buvo ir bent dalis valdančiosios koalicijos atstovų.

Prezidentas tuomet teigė, kad tai – kerštas už jo vetuotas „čekiukų“ bylas liečiančias Baudžiamojo kodekso pastatas, socialdemokratai tai neigė.

Seimas spalio pabaigoje KT teisėjais paskyrė ilgametį parlamentarą Julių Sabatauską ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką. J. Sabatauską teikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, A. Driuką – LAT pirmininkė Danguolė Bublienė.

G. Nausėda kritikavo J. Sabatausko teikimą į KT teisėjus, vadino tai teismo politizavimu.

J. Olekas yra sakęs, jog yra didelė tikimybė, kad iš antrojo karto H. Šinkūno kandidatūra bus patvirtinta.

H. Šinkūnas šiuo metu eina Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano pareigas.

KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.

KT įstatyme numatyta, kad šio teismo teisėju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Štai kodėl Šinkūnas buvo atmestas į Konstitucinio Teismo teisėjus: „Tai valdančiųjų kerštas prezidentui“ (nuotr. stop kadras)
Julius Sabatauskas taps Konstitucinio Teismo teisėju: alga viršija 7 tūkst. eurų (25)

