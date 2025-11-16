 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas – naujos įstatymo pataisos: apsaugos gyventojus nuo nemalonių kvapų?

2025-11-16 17:28 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 17:28

Seimas svarstys įstatymo pataisas, leisiančias apsaugoti gyventojus nuo nemalonių kvapų. Siekiant greičiau ir efektyviau tikrinti galimą taršą kvapais, siūloma daugiau įgaliojimų suteikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC).

Asociatyvi (nuotr. Elta)

Seimas svarstys įstatymo pataisas, leisiančias apsaugoti gyventojus nuo nemalonių kvapų. Siekiant greičiau ir efektyviau tikrinti galimą taršą kvapais, siūloma daugiau įgaliojimų suteikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC).

0

Priėmus įstatymo pataisas, NVSC galės savarankiškai vykdyti kontrolės funkcijas, reaguoti ir stabdyti pažeidimus. Šio centro darbuotojai  tiesiogiai taikytų sankcijas už kvapų valdymo sąlygų pažeidimus.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Lino Jonausko nuomone, priėmus įstatymo pataisas, institucijos nebus bedantės. 

„Jeigu jūsų gyvenvietėje kaimynystėje įsikuria įmonė, kuri teršia kvapais, viršija limitus, higienos normą, tada iš tikrųjų yra didelė problema. Teikiamas  projektas kaip tik padės sureaguoti į tokius atvejus ir mūsų institucijos nebebus bedantės, bejėgės, kaip iki šiol“, – pateikdamas projektą Seimo plenarinėje salėje sakė L. Jonauskas. 

Tuo metu Seimo narys „aušrietis“ Tomas Domarkas pastebėjo, kad kaimo žmonės į kvapus reaguoja ramiau, tačiau ten gyventi atvykę miestiečiai reikalauja miesto sąlygų. 

„Tie kvapai, manau, kaimo žmonėms nesukelia jokios blogos nuotaikos. Bet atvykę į regionus miesto žmonės kaime pradeda reikalauti miesto“, – pastebėjo T. Domarkas.

Problema, kurą teks spręsti ateityje

L. Jonausko nuomone, kvapai kaime yra atskira problema, kurią teks spręsti ateityje.

„Matyt, ateityje reikės nustatyti atskirą reglamentavimą dėl kaimo kvapų. Iš tikrųjų yra taip, kai žmonės keliasi ir gyvena prie įmonių, kurios istoriškai užsiima gyvulininkyste, paukštininkyste, atsiranda skundų. Manau, kad turėsime vadovautis kitų Europos Sąjungos (ES)  valstybių praktika – pirmumo praktika. Jeigu jau atsikraustei prie fermos, matyt, tavo pareiškimai, skundai dėl taršos jau nebebus tokie aktualūs, būtų vertinama,  kas pirmas čia įsikūrė“, – svarstė L. Jonauskas.

Pasak jo, viena iš kvapų kontrolės problemų – pernelyg lėtas reagavimas į pažeidimus. 

Pritarus įstatymo pataisoms, institucijos galėtų greičiau reaguoti į žmonių skundus ir ištirti nusižengimus.

L. Jonausko inicijuotas įstatymo pataisas pateikimo stadijoje palaikė 94 parlamentarai, susilaikė 2. Po svarstymo Aplinkos apsaugos komitete šių metų gruodžio 11 dieną projektas sugrįš į plenarinę parlamento salę.

Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 m. pradžios.

