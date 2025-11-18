 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Raminta Popovienė: ministerija pedagogams siūlo finansiškai palankiausią algų didinimo variantą

2025-11-18 17:42 / šaltinis: BNS
2025-11-18 17:42

Su protestuoti besirengiančiais Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovais dėl atlyginimų didinimo susitikusi švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad ministerija pedagogams siūlo finansiškai palankiausią variantą.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Su protestuoti besirengiančiais Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovais dėl atlyginimų didinimo susitikusi švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad ministerija pedagogams siūlo finansiškai palankiausią variantą.

REKLAMA
1

„Pokalbis buvo tikrai konstruktyvus ir buvome susitarę, kad pateiksime atsakymą į jų siūlymą. Jie siūlė, kad darbo užmokestis pedagogams 2026 metais nuo sausio 1-osios didėtų 8 proc., tačiau mes siūlome tokį atlyginimo didinimo variantą, kuris mokytojams būtų finansiškai palankesnis“, – BNS antradienį sakė švietimo ministrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai nuoširdžiai noriu pakviesti visą pedagogų bendruomenę įvertinti realius skaičius ir atsižvelgti ne tik į 2026-uosius, bet ir į vėlesnių metų perspektyvą, kuri tikrai mokytojų atžvilgiu yra palanki“, – tikino ji.

REKLAMA
REKLAMA

Anot ministrės, buvo dar kartą atlikti skaičiavimai ir įvertinti įvairūs siūlymai, kaip galėtų didėti pedagogų atlyginimai, tačiau geresnio varianto, nei pateiktas anksčiau, nerasta.

REKLAMA

BNS rašė, kad pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, jog kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.

Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau pagal pateiktą biudžeto projektą numatytas 5 proc. augimas.

REKLAMA
REKLAMA

ŠMSM lapkričio pradžioje paskelbė derybose su švietimo profsąjungomis sutarusi, jog pedagogų darbo užmokestis nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.

Tokį alternatyvų darbo užmokesčio didinimo grafiką Vyriausybei siūlė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga.

Andriaus Navicko atstovaujama Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga nėra pasirašiusi sutarties, tačiau nepritaria juos taip pat paliesiantiems pokyčiams ir trečiadienį prie ministerijos žada rengti mitingą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

R. Popovienė planuoja susitikti su pedagogais, kurie atvyks į mitingą.

„Mitingai, protestai, tai tikrai yra normali demokratinės visuomenės valios išraiška. Ir tikrai išklausysiu mitingo dalyvius, kalbėsiu taip pat, kaip ir pastarosiomis savaitėmis, kai diskutavome derybų su profesinėmis sąjungomis metu“, – teigė ji.

REKLAMA

Pirmadienį apie prisidėjimą prie akcijos paskelbė ir sutarimo dėl atlyginimų taip pat nerandantis, šakos kolektyvinę sutartį pasirašęs Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas.

„Iš pradžių supratau, kad tenkina juos tas pasiūlymas, bet dabar matau, kad jie taip pat išsakė tą poziciją, kad norėtų nuo sausio (atlyginimų didėjimo – BNS). Supratau, kad jie rytoj irgi ateis į mitingą, tai taip pat šnekėsimės ir žiūrėsime, kokios nuotaikos jų“, – sakė R. Popovienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų