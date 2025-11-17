 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mokytojai su ministerija derėjosi dėl atlyginimų: „Finansinis nepriteklius užmuša bet kokį idealizmą“

2025-11-17 06:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-17 06:30

Piketais grasinantiems mokytojams per daugiau nei dvi valandas trukusį susitikimą nepavyko iš švietimo ministrės išsiderėti didesnių algų nuo sausio. Švietimo ir mokslo profesinės sąjunga reikalauja, kad nuo metų pradžios mokytojų atlyginimai didėtų kiek daugiau nei 7 su puse procento. Švietimo ministrė sutinka didinti tik nuo rugsėjo 11,5 procento. 

Piketais grasinantiems mokytojams per daugiau nei dvi valandas trukusį susitikimą nepavyko iš švietimo ministrės išsiderėti didesnių algų nuo sausio. Švietimo ir mokslo profesinės sąjunga reikalauja, kad nuo metų pradžios mokytojų atlyginimai didėtų kiek daugiau nei 7 su puse procento. Švietimo ministrė sutinka didinti tik nuo rugsėjo 11,5 procento. 

Nors procentas didesnis, mokytojai skaičiuoja, kad taip didinant mokytojai gaus mažiau nei anksčiau žadėjo Vyriausybė. 

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.

Tryliktus metus mokytoju dirbantis Alius Avčininkas didele alga pasigirti sako negalintis. 

„Kadangi turiu 1,35 etato dalį, tai atlyginimas yra 1900 eurų“, – teigia lietuvių kalbos mokytojas metodininkas A. Avčininkas, kuris už etatą gautų 1300 eurų. – Gyventi sostinėje gaunant 1300 eurų atlyginimą yra praktiškai neįmanoma. Finansinis nepriteklius užmuša bet kokį idealizmą, entuziazmą, tikrai būti pavyzdžiu mokiniams negalim.“ 

Prieš klasę stovintis mokytojas, anot Aliaus, ir tinkamai apsirengti turi, ir turėti pinigų į teatrą nueiti, kad paskui vaikus nusivestų.

Mokytojas Alius vylėsi, kad nuo sausio Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) atlyginimus padidins, todėl išgirdęs, kad algos augs tik nuo rugsėjo, nusivylė. 

„Manęs nebestebina tokios išdavystės, tokie spjūviai, toks nesiskaitymas su mokytojais, jų nuomonės nepaisymas, pažadų nesilaikymas, melavimas. Tu netgi tampi abejingas tam purvui, kuriuo tave drabsto. Tada motyvacijos stengtis dėl visuotinos gerovės lieka mažiau“, – pasakoja mokytojas.

Susitiko deryboms

Pagal pernai atnaujintą švietimo šakos kolektyvinę sutartį, iki 2028 metų mokytojų algos turi kasmet didėti penkiais procentais daugiau nei prognozuojamas šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas. Pagal prognozes pedagogų algos nuo sausio turėtų kilti 7,65 procento, tačiau lapkričio pradžioje ŠMSM paskelbė derybose su 4 švietimo profsąjungomis sutarusi, kad mokytojų algos didės ne nuo sausio, o nuo rugsėjo 11,5 procento. Andriaus Navicko profsąjungos į derybas ministrė nepakvietė. 

„Tiesiog nespėjome jo pakviesti, pirmadienį buvom susirinkę, bet tikrai skambinau ketvirtadienį, kalbėjau ir sutarėme susitikti“, – tikina ministrė Raminta Popovienė. 

Į sutartą susitikimą sutikimą atėjęs profsąjungos pirmininkas nusiteikęs ryžtingai – nenusileisti nuo savo reikalavimų. 

„Jeigu būtų vykdomas susitarimas, ką susitarė kitos profesinės sąjungos, dėl 11,5 procento nuo rugsėjo, tai mes matome, kad mes priartėjom prie 102 procentų prie šalies vidutinio darbo užmokesčio. Tai yra visiškas ėjimas atgal“, – teigia Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

Susitarimo nepasiekė

Šios profsąjungos atstovai jau yra įrodę, kad moka ir pro langus į ministeriją įšokti. Šįsyk ministrė profsąjungiečius pakvietė užeiti pro duris. Ministerijos darbuotojai ir profsąjungiečiai prie kamerų šypsojosi, tačiau žurnalistams išėjus, uždarų derybų metų girdėjosi, kaip A. Navickas ir balsą pakelia. Po daugiau nei 2 valandas trukusių emocingų pokalbių paaiškėjo, kad profsąjunga reikalauja didinti dar labiau. 

„Išsiskyrėm, kad mes taip pat paskaičiuosim pagal jų pateiktą siūlymą 8 procentus“, – po susitikimo komentavo R. Popovienė. 

„Išklausysime jų siūlymą, jeigu siūlymas nebus tenkinantis, nes tai mūsų žemutinė riba, tada trečiadienį susitiksime prie ministerijos lauke“, – teigė A. Navickas. 

Piketuoti po ministerijos langais A. Navickas su kolegomis žada trečiadienį, jei antradienį su ministre nesusitars dėl norimo algų kėlimo. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

