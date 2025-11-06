 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Navicko profsąjungai organizuojant mitingą, Popovienė juos pakvietė susitikti

2025-11-06 13:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 13:25

Ketvirtadienio rytą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) pranešus apie lapkričio viduryje organizuojamą mitingą, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė organizacijos atstovus pakvietė susitikti ir aptarti susiklosčiusią situaciją.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Ketvirtadienio rytą Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) pranešus apie lapkričio viduryje organizuojamą mitingą, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė organizacijos atstovus pakvietė susitikti ir aptarti susiklosčiusią situaciją.

1

„Ministrė iš karto po mūsų pranešimo paskelbimo paskambino ir kalbėjo apie tai, kad norėtų susitikti, kalbėtis“, – Eltai sakė LŠDPS vadovas Andrius Navickas. 

„Nežinau, ar jis (susitikimas – ELTA) bus, ar nebus, dar neturime galutinio patvirtinimo. Jis planuojamas kitą savaitę“, – kalbėjo profsąjungos lyderis. 

A. Navickas tikina, jog jo vadovaujama LŠDPS yra pasirengusi konstruktyviai diskusijai su ministerija.

„Be jokios abejonės, mes linkę konstruktyviai kalbėtis. Klausimas, kiek bus norima girdėti“, – sakė jis. 

ELTA dėl komentaro šia tema ketvirtadienio rytą kreipėsi ir į pačią ŠMSM, tačiau ministerija atsakymo vis dar nepateikė. 

Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą LŠDPS pranešė, kad tarp ŠMSM bei Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pasiektas susitarimas nuo kitų metų rugsėjo 1 d. mokytojų algas kelti 11,5 proc. neatitinka visų švietimo sistemos darbuotojų interesų. Todėl LŠDPS priklausantys švietimo sistemos darbuotojai lapkričio 19 d. ketina rinktis į mitingą.

