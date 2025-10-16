Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė „už nuopelnus švietimui“ apdovanojo savo buvusį vadovą

2025-10-16 14:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
2025-10-16 14:15

Minint Edukacinės komisijos įsteigimo dieną, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė trečiadienį įteikė garbės ženklus švietimui nusipelniusiems žmonėms. Tarp jų – ir savo buvusiam vadovui Kauno rajono savivaldybėje.

Valerijus Makūnas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Apdovanojimas įteiktas Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui, kuris buvo R. Popovienės vadovas, kai ši dirbo mero pavaduotoja.

Kaip nurodoma Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pranešime spaudai, V. Makūnas apdovanotas „už išskirtinį indėlį į formaliojo ir neformaliojo švietimo plėtojimą ir stiprinimą, švietimo inovacijų diegimą, švietimo ir sporto sistemos tobulinimą, infrastruktūros kūrimą, švietimo tinklo modernizavimo ir optimizavimo strategijos įgyvendinimą ir vertingos patirties sklaidą šalies ir tarptautiniu mastu“.

Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojos pareigas R. Popovienė ėjo nuo 2023 m.

2024 m. ji paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministre.

Šiuo metu R. Popovienė laikinai eina ir kultūros ministrės pareigas, iš posto pasitraukus buvusiam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui.

Popovienė apdovanojo švietimui nusipelniusius žmones

Be V. Makūno apdovanojimai įteikti ŠMSM Strateginio planavimo skyriaus vedėjui Ričardui Ališauskui ir vyriausiajai patarėjai Ritai Dukynaitei, Vilniaus kolegijos docentui daktarui emeritui Gintautui Bražiūnui, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorei Daivai Garnienei, Lietuvos įtraukties švietime centro Vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo metodikų grupės vadovei Sigitai Girdzijauskienei.

Garbės ženklas taip pat atiteko Kauno tarptautinės gimnazijos direktoriui Erikui Griškevičiui, Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotojai Gražinai Kaklauskienei, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogei Aleksandrai Luckevič, Lietuvos sporto universiteto profesoriui Romualdui Malinauskui, ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vedėjui Alvydui Puodžiukui.

Įvertinimas skirtas ir Kauno Panemunės progimnazijos direktorei Virginijai Rupainienei, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros profesorei Liudmilai Rupšienei, ilgamečiui sporto specialistui Vidui Stankevičiui, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogei Rūtai Vyšniūnienei, mokslų daktarui Albertui Žaliui ir Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto direktorei Vilmai Žydžiūnaitei.

ŠMSM garbės ženklas – ministerijos aukščiausias apdovanojimas, skiriamas švietimui ir mokslui ypač nusipelniusiems asmenims pagerbti.

Ženklas teikiamas nuo 2007 metų, pirmuoju ženklu apdovanota daktarė Meilė Lukšienė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

šiaip,įdomu
šiaip,įdomu
2025-10-16 14:18
o ką pridėjo+10
Atsakyti
o gal
o gal
2025-10-16 14:26
jam 10 balu per mazai nes prastai isauklejo Popoviene
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
