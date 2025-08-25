Skambina pavojaus varpais: mokytojams vis didinami krūviai, bet greitai tai nebeveiks

Dalis mokyklose dirbančių mokytojų jau dabar yra pensinio amžiaus. Artėjant rugsėjui Kalvarijos gimnazijos mokytoja šiandien paskelbė bado streiką: esą dėl to, kad patiria nuolatinį mobingą.
Psichologinis spaudimas, diskriminacija ir bandymas išstumti iš mokyklos – tikinanti, kad tą patiria darbe Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja griebiasi paskutinės galimybės, pačios žodžiais, atkreipti dėmesį į problemas ir skelbia pradedanti bado akciją.
„Trečią kartą esu atleidinėjama iš darbo Kalvarijos gimnazijoje. Nuolatos rašiau pasiaiškinimus. Per metus kažkur 23 pasiaiškinimus esu rašiusi. Didelė įtampa, kuri trukdo darbui“, – pasakoja pradinių klasių mokytoja Eglė Navickienė.
Visgi situacija nėra vienpusiška: gimnazijos direktorius teigia, kad dėl mokytojos rodomos nepagarbos mokiniams, į jos klasę tėvai atsisako užrašyti savo vaikus.
„Pagal gautus tėvų prašymus ir pageidavimus išbraukti mokinius iš mokinių sąrašų, mes toje klasėje turim likusius 7 mokinius“, – teigia Kalvarijos gimnazijos vadovas Evaldas Ulevičius.
Trūksta pusės tūkstančio mokytojų
Likus savaitei iki mokslo metų pradžios aiškėja problemos su pedagogais mastas visoje Lietuvoje – šalyje trūksta bene pusės tūkstančio mokytojų.
„Tai yra tokia aktuali problema, besitęsianti jau daugelį metų, ir jos taip vienu ypu tikrai mes neišspręsime“, – situaciją komentuoja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Pasak ministrės, labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų, taip pat fizikos, chemijos ir užsienio kalbų.
Šiaulių universitetinės gimnazijos vadovė pasakoja, kad artėjant mokslo metams surasti specialistų vis sunkiau.
„Kaip sakau, visada nutinka gyvenimas. Ir praeitą savaitę paaiškėjo, kad anglų kalbos mokytoja pas mus dirbti nebeateina“, – sako Šiaulių universitetinės gimnazijos vadovė Inga Žemaitienė.
Mokytojų trūksta ne tik regionuose: net prestižinio Vilniaus Licėjaus vadovas sako, kad specialistų jau dabar neužtenka, o netrukus situacija gali tapti ir dar prastesnė.
„Esame ties situacija, kada yra dalis mokytojų jau pensijinio amžiaus ir bet kada tam tikru momentu vėl gali atsirasti tam tikri pasikeitimai“, – teigia mokyklos direktorius Saulius Jurkevičius.
Pernai rugpjūtį, prieš prasidedant mokslo metams, Lietuvos mokyklose trūko apie 650 pedagogų.
