Švietimo ministrė: šiuo metu trūksta 458 mokytojų, daugiausiai – matematikos ir lietuvių kalbos

„Šiuo metu pagal mums pateiktus duomenis trūksta 458 mokytojų iš įvairių dalykų“, – žurnalistams pirmadienį Vilniuje sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Tai 52 matematikos, 46 lietuvių kalbos, fizikos, chemijos po 20, anglų – 19, 13 – vokiečių kalbos ir daugmaž po 10 kitų specialybių“, – teigė ji.
Pasak švietimo ministrės, mokytojų stygiaus problema apima visą Lietuvą, tačiau tikimasi, kad ji bus išspręsta iki rugsėjo 1-osios.
„Šita problema nėra tik šiandienos, nėra tik pernai metų, tai yra tokia aktuali problema, besitęsianti jau daugelį metų ir jos taip vienu ypu tikrai neišspręsime, tačiau tam tikros priemonės, kurios numatytos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, rezultatų tikrai duoda, bet jų duoda ne tiek, kad galėtų aprūpintos būti visos mokyklos“, – sakė R. Popovienė.
„Aš manau, kad ir žinau, jog ugdymo įstaigos tikrai šiuo klausimu dirba, ir tikiu, kad rugsėjo 1-ąją tokių problemų tikrai nebus“, – kalbėjo ji.
BNS rašė, kad pernai rugpjūtį, prieš prasidedant mokslo metams, mokyklose trūko apie 650 pedagogų.
