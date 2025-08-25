Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Švietimo ministrė: šiuo metu trūksta 458 mokytojų, daugiausiai – matematikos ir lietuvių kalbos

2025-08-25 12:04 / šaltinis: BNS
2025-08-25 12:04

Likus savaitei iki naujų mokslo metų pradžios, šiuo metu šalyje trūksta 458 mokytojų, daugiausiai – matematikos ir lietuvių kalbos.

Raminta Popovienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Likus savaitei iki naujų mokslo metų pradžios, šiuo metu šalyje trūksta 458 mokytojų, daugiausiai – matematikos ir lietuvių kalbos.

3

„Šiuo metu pagal mums pateiktus duomenis trūksta 458 mokytojų iš įvairių dalykų“, – žurnalistams pirmadienį Vilniuje sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

„Tai 52 matematikos, 46 lietuvių kalbos, fizikos, chemijos po 20, anglų – 19, 13 – vokiečių kalbos ir daugmaž po 10 kitų specialybių“, – teigė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak švietimo ministrės, mokytojų stygiaus problema apima visą Lietuvą, tačiau tikimasi, kad ji bus išspręsta iki rugsėjo 1-osios.

„Šita problema nėra tik šiandienos, nėra tik pernai metų, tai yra tokia aktuali problema, besitęsianti jau daugelį metų ir jos taip vienu ypu tikrai neišspręsime, tačiau tam tikros priemonės, kurios numatytos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, rezultatų tikrai duoda, bet jų duoda ne tiek, kad galėtų aprūpintos būti visos mokyklos“, – sakė R. Popovienė.

„Aš manau, kad ir žinau, jog ugdymo įstaigos tikrai šiuo klausimu dirba, ir tikiu, kad rugsėjo 1-ąją tokių problemų tikrai nebus“, – kalbėjo ji.

BNS rašė, kad pernai rugpjūtį, prieš prasidedant mokslo metams, mokyklose trūko apie 650 pedagogų.

