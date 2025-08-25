Popovienė: mokyklos turės pasitvirtinti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas

„Kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengėme mokinių mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose rekomendacijas. Pagal jas naujausiais mokslo metais mokyklos turės būti pasitvirtinusios įrenginių naudojimo tvarkas“, – pirmadienį žurnalistams sakė R. Popovienė.
Anot laikinosios Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės, privalomas mobiliųjų įrenginių naudojimo tvarkos įvedimas bus dalis rengiamo Švietimo įstatymo projekto, kuris Vyriausybei bus teikiamas rugsėjo mėnesį.
R. Popovienė teigia, kad švietimo įstaigos tvarkas galės nusistatyti pačios arba vadovautis ministerijų rekomenduojamu variantu.
„Mokyklos, dirbdamos kartu su bendruomenėmis, galės šias tvarkas pasirengti pačios, sutardamos ir ieškodamos pačio geriausio sprendimo pagal savo aplinkybes. Tiesa, jei įstaigos nenorės apsikrauti biurokratine našta, jos galės pasinaudoti ŠMSM ir SAM parengtomis rekomendacijomis“, – tikino ministrė.
Šių metų kovą parengtas rekomendacijas ministerija patvirtino rugpjūčio 1 d.
Anot ŠMSM, rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas.
Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų.
Rekomendacijose taip pat nustatomos išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams.
ELTA primena, kad Seimas po pateikimo yra pritaręs Švietimo įstatymo pataisoms dėl mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose, kurias pateikė opozicinės „valstiečių“ frakcijos atstovė Ligita Girskienė. Taip pat pritarimo sulaukė ir konservatorės Daivos Ulbinaitės Seimui pristatytas projektas.
Šiuo metu Švietimo įstatymas nedraudžia mokyklose mokiniams naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ne ugdymo tikslu. Mokyklų administracijos laisvai sprendžia dėl tokio ribojimo būtinumo.
