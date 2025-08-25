Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pradinių klasių mokytoja paskelbė pradėsianti bado streiką: teigia patirianti diskriminaciją

2025-08-25 10:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 10:56

Pradinių klasių mokytoja, Kalvarijos gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkė Eglė Navickienė paskelbė rugpjūčio 25 dieną pradedanti bado akciją. Kraštutinis sprendimas priimtas dėl ilgą laiką patiriamo psichologinio spaudimo, diskriminacijos ir nuolatinio bandymo ją išstumti iš mokyklos teigiama Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pranešime spaudai.

Mokykla (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

Pradinių klasių mokytoja, Kalvarijos gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkė Eglė Navickienė paskelbė rugpjūčio 25 dieną pradedanti bado akciją. Kraštutinis sprendimas priimtas dėl ilgą laiką patiriamo psichologinio spaudimo, diskriminacijos ir nuolatinio bandymo ją išstumti iš mokyklos teigiama Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pranešime spaudai.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Profesinė sąjunga gimnazijoje veikia nuo 2010 metų. Ilgus metus bendruomenėje vyravo bendradarbiavimas ir pagarba, tačiau pradėjus vadovauti naujam direktoriui Evaldui Ulevičiui situacija radikaliai pasikeitė. Administracija ėmėsi konfrontacijos su profesine sąjunga, o didžiausias spaudimas nukreiptas prieš jos pirmininkę.

Jau daugiau nei dvejus metus Eglė Navickienė patiria sistemingą psichologinį smurtą. 2025 m. kovo 17 d. Darbo ginčų komisija sprendimu konstatavo, kad gimnazijos vadovo veiksmai „žemina ieškovės garbę ir orumą, menkina ją psichologiškai, ji jaučiasi engiama, patiria darbe nuolatinę įtampą ir spaudimą, yra perdėtai stebima ir kontroliuojama. Tokie darbdavio veiksmai rodo akivaizdžią ir tikslingą darbdavio taikomą diskriminaciją.“

Komisija taip pat pažymėjo, jog darbdavio veiksmai buvo nukreipti į E. Navickienę kaip į LŠDPS narę bei profesinės organizacijos pirmininkę. Nepaisant šių išvadų, situacija mokykloje nepasikeitė.

„Liūdniausia tai, kad Švietimo ministerija neturi įgaliojimų savivaldybės merui, į kurį buvo kreiptasi daugybę kartų, tačiau jokios pagalbos nesulaukta. Nepalanki atmosfera kenkia ne tik man, bet ir visai gimnazijos bendruomenei – mokytojai į darbą eina su nerimu, pasitinkant rugsėjo 1-ąją tvyro slogios nuotaikos“, – sako E. Navickienė.

Mokytoja pabrėžia, kad bado akcija yra paskutinė galimybė atkreipti dėmesį:

„Vykdau akciją dėl diskriminacijos darbe kaip LŠDPS Kalvarijos gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė. Vien dėl to, kad gyniau profesinės sąjungos narių interesus, diskriminacija pradėta taikyti ir prieš mane asmeniškai. Direktorius ignoruoja kolektyvinės sutarties nuostatas, jau trečią kartą šiais metais bando mane atleisti, o įstaigos lėšos leidžiamos teismams – šiuo metu jų yra net šeši.“

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, savivaldybę ir visuomenę nedelsiant reaguoti. Mokytojos bado akcija yra ne tik skausmingas šauksmas dėl patiriamos neteisybės – tai aiškus perspėjimas visai švietimo sistemai, jog psichologiniam smurtui ir autoritarinėms praktikoms mokyklose neturi būti vietos.

Akcija pradedama nuo 8:00 ryto, Basanavičiaus g. 16, Kalvarijos gimnazijos kieme.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Popovienė: šiuo metu ieškoma apie 450 įvairių specialybių mokytojų (4)

