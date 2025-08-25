Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė: šiuo metu ieškoma apie 450 įvairių specialybių mokytojų

2025-08-25 08:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 08:37

Laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, jog, artėjant naujiems mokslo metams, Lietuvoje ieškoma apie 450 įvairių specialybių mokytojų. Labiausiai, pasak ministrės, trūksta lietuvių kalbos ir matematikos dalykų pedagogų. 

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

4

„Rugsėjo 1 d. yra siūloma ir ieškoma apie 450 įvairiausių specialybių mokytojų. Žinoma, kad daugiausiai trūksta matematikos mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų“, – LRT radijui pirmadienį sakė R. Popovienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Matematikos (mokytojų – ELTA) trūksta apie 50, lietuvių kalbos mokytojų trūksta apie 45“, – sakė ministrė. 

Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės, taip pat trūksta 25 fizikos bei 20 chemijos mokytojų. Ieškoma ir kitų disciplinų pedagogų. 

ELTA primena, kad šiuo metu vyksta projektas „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“, kuriame pedagogo kvalifikaciją turintys šalies ugdymo įstaigų darbuotojai kviečiami nemokamai  įgyti papildomų specializacijų bei dalykinių kompetencijų aukštosiose mokyklose.

Papildomo dalyko mokytojais kviečiami tapti pedagogai gali rinktis lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, matematikos, informatikos, gamtos mokslų, technologijų, filosofijos ir etikos, psichologijos, dailės, verslumo modulių.

Planuojama, kad per šiuos metus Lietuvos aukštosios mokyklos studijuoti projekto lėšomis priims daugiau kaip 1,2 tūkst. pedagogų. Tikimasi, kad per ketverius projekto metus papildomų kompetencijų įgis iš viso 4,3 tūkst. šalies pedagogų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

