  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šalies pedagogai kviečiami nemokamai tapti papildomo dalyko mokytojais

2025-08-22 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 09:18

Pedagogo kvalifikaciją turintys šalies ugdymo įstaigų darbuotojai gali nemokamai  įgyti papildomų specializacijų bei dalykinių kompetencijų aukštosiose mokyklose, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

ŠMSM (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Pasak jos, užbaigę studijas jie galės dirbti papildomo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytojais.

0

Pasak jos, užbaigę studijas jie galės dirbti papildomo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytojais.

Papildomo dalyko mokytojais kviečiami tapti pedagogai gali rinktis lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, matematikos, informatikos, gamtos mokslų, technologijų, filosofijos ir etikos, psichologijos, dailės, verslumo modulių.

Anot ministerijos, šios studijos truks nuo 1 iki 2 metų, o jas organizuos Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Vytauto Didžiojo universitetas ir Vilniaus kolegija. 

Teikti paraiškas gali ugdymo įstaigose dirbantys pedagoginiai darbuotojai, turintys pedagogo kvalifikaciją.

2025 metais aukštosios mokyklos studijuoti projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“  lėšomis priims daugiau kaip 1,2 tūkst. pedagogų. Tikimasi, kad per ketverius projekto metus papildomų kompetencijų įgis iš viso 4,3 tūkst. šalies pedagogų.

