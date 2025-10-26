Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Samanta Pancerevaitė pateko į eismo incidentą: „Gyvenimas gali pasikeisti per sekundę“

2025-10-26 11:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 11:35

Turinio kūrėja Samanta Pancerevaitė neseniai pateko į eismo incidentą važiuodama elektriniu dviračiu sostinėje.

Samanta Pancerevaitė (nuotr. socialinių tinklų)

Turinio kūrėja Samanta Pancerevaitė neseniai pateko į eismo incidentą važiuodama elektriniu dviračiu sostinėje.

7

Apie šį įvykį ji papasakojo socialiniuose tinkluose, o įrašu leido pasidalyti ir naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.

Netikėtas susidūrimas gatvėje

„Didžiausias šios savaitės klausimas – kas nutiko? Atrodo, mano istorija tęsiasi... Gyvenimas gali pasikeisti per sekundę“, – rašė Samanta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, jau kelerius metus kasdien važinėja elektriniu dviračiu, tačiau šįkart pasivažinėjimas baigėsi nemalonia patirtimi.

„Laukiau žalio šviesoforo signalo. Kai jis užsidegė, pradėjau važiuoti – ir staiga, iš niekur, moteris nusprendė pereiti kelią net nepažvelgusi. Ji žengė tiesiai priešais mano važiuojantį dviratį. Neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik staigiai stabdyti. Šiek tiek kliudžiau ją priekiniu ratu, ji nugriuvo – ant manęs, kartu su dviračiu. Aš nukritau tiesiai ant alkūnės“, – pasakojo ji.

Pamoka išlikti budriems

Nors situacija galėjo baigtis kur kas rimčiau, Samanta džiaugiasi, kad viskas apsiribojo sumušimais. Ji ragina visus eismo dalyvius būti dėmesingus ir nepervertinti savo saugumo.

„Tai galėjo nutikti bet kam. Tereikia sekundės – ir viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Šis įvykis man dar kartą priminė, kaip svarbu stebėti aplinką, net kai atrodo, jog viską darai teisingai“, – dalijosi ji.

Savo įrašą kūrėja baigė žinute, kuri, anot jos, puikiai apibūdina šią patirtį:

„Gyvenimas iš tiesų nenuspėjamas.“

Petrass
Petrass
2025-10-26 11:41
Nepažįstu tokios,ir kam cia cia idomu
Atsakyti
Gali
Gali
2025-10-26 11:40
Ar čia Bunkaus sugulovė?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
