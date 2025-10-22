Mįslingai dingusio ir vėliau negyvo rasto 34-ių vyro artimieji sukrėsti: „Guli 3 dienas, o niekas neieško“

Savaitgalį Druskininkuose dingęs vyras buvo rastas negyvas – jo kūnas po trijų dienų aptiktas prie vandens parko, netoli laiptų, vedančių link pastato šlaito.
„Miesto kameros jūsų nemato“
Žuvusio vaikino artimieji sunkiai renka žodžius po tragedijos bei ieško teisybės – prabilo apie kameras, kurių mieste nėra ir kurios galbūt galėjo išgelbėti vaikinui gyvybę.
Artimieji piktinasi, kad šiuolaikiniame kurorte, kuriame pilna stebėjimo kamerų, žmogus gali dingti be pėdsakų.
„21 amžius, visi jaučiamės saugūs, visur kameros, ar ne? Įsivaizduokit, savaitgalis. Išėjote su draugais į „Aqua“ klubą. Naktį draugai namo grįžo, o jūs ne. Jūs dingote. Po dienos paskelbiama jūsų paieška. „Aqua“ klubo kameros rodo, kelintą jūs išėjote, taigi policija tiksliai žino paskutinę užfiksuotą jūsų buvimo vietą.
Natūralu, gi gyvenam 21 amžiuje, miestas pilnas kamerų, kurorto centras, klubas, tikrai bus užfiksuota, kur jūs nuėjote. Pasirodo ne. Neužfiksuota. Jokios Druskininkų kameros, ar girdite, JOKIOS, be „Aqua“ klubo išėjimo kamerų daugiau jūsų nematė. Ar šioje vietoje jūs jau pradedate abejoti savo saugumu?“ – rašo žuvusio vyro pusseserė.
Prabilo apie tragedijos versijas ir detales
Žuvusiojo artimoji pasidalijo ir jautriomis tragedijos detalėmis bei pusbrolio žūties versijomis, iš kurių nei viena kol kas nėra patvirtinta.
„Jūs išėjote iš klubo su nepažįstamu vaikinu. Na gerai, sakykim tas vaikinas tik išėjo kartu ir nieko jums nepadarė. Jūs išgėręs po klubo ėjote namo ir nukrypote į žolę. Būdamas neblaivus, nukritote nuo betoninio skardžio prie Aqua parko pastato esančių nesaugių laiptų.
Užsimušėte ir 3 dienas ten gulite negyvas. Paieška paskelbta prieš 2 dienas, bet apieškoti pastatą ar bent susirūpinti nors kokiais įmanomais šalia esančiais vaizdo įrašais (jei bent tokių yra) niekas nesiteikia. Taip, tai mano pusbrolio istorija“, – tragedijos detalėmis dalijasi ji.
Pasak jos, iki šiol nėra aišku, ar jis ten įkrito pats, ar jį numetė, nustūmė ar atitempė. Vis dėlto ji nurodo, kad pagal kūno poziciją, kokia buvo rasta, sunku patikėti, kad vaikinas ten įkrito pats.
Mergina taip pat akcentuoja, kad vieta, kurioje rastas jos giminaitis – Druskininkų miesto centre, prie vandens parko, kuris yra vienas lankomiausių Druskininkų objektų.
„Ar galite ten jaustis saugūs? Tai jeigu negalite jaustis saugūs ten, tai kurioje Druskininkų vietoje galite? Ar nekyla įtarimų, kaip gali būti vienu metu Druskininkuose dingę 3 žmonės? Ar jūsų miestas nors kiek atsakingas už jūsų saugumą?
Šitai istorijai apibūdinti trūksta žodžių, o suvokti, suprasti ar pateisinti tiesiog neįmanoma. Šiandien tai yra mūsų šeimos tragedija. Šiandien tai brangus mano pusbrolis, o rytoj gali būti Tavo giminaitis, ar netgi Tu pats!“ – pažymi giminaitė.
Lieja širdį: saugumas Druskininkuose tėra iliuzija
Be artimųjų stebėjimosi, kad niekas nėra saugus šiomis dienomis net geriausių kurortų centre, prie lankomiausių objektų, šie pabrėžia ir dar kitą dalyką – anot jų, paskelbus paiešką, niekas net nesiėmė apieškoti pastato, nors turėjo vaizdo medžiagą, kad vyriškis išėjo iš klubo ir nuo tos minutės dingo.
Moteris pažymi, kad nesiekia apšmeižti miesto ar jo mero, tačiau pabrėžia, kad toks aplaidumas galėjo kainuoti jos pusbroliui gyvybę.
„Žmonės! Nebūkit abejingi, dalinkitės šia tragedija. Jūsų saugumas yra jūsų pačių rankose. Aš nežinau, kur rašyti, aš nežinau, kur kreiptis ir tikiu, kad tik viešumas gali greitai ir efektyviai išspręsti situaciją. Mieste privalo būti veikiančios kameros ir jūs negalite nurimti, kol nebus paskelbti įrodymai, jog jos veikia.
Ilsėkis ramybėje, Arminai! Lai Tavo išėjimas užkerta kelią ateities tragedijoms...O mes dar susitiksime, mano visų vaikystės nusikaltimų partneri...“ – rašo ji.
Dingo prieš 4 dienas
Spalio 18 d. iš namų išvažiavusio ir be žinios dingusio vyro artimuosius antradienio vakarą pasiekė skaudi žinia – jis rastas nebegyvas. Šią žinią „AlytusPlius“ naujienų portalui patvirtino policija.
Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, 19 val. buvo gautas pranešimas, kad Druskininkuose, Vilniaus al., netoli „Aqua“ vandens parko, buvo rastas ieškoto 34 metų vyro kūnas.
AlytusPlius.lt primena, kad Lazdijų rajone, Seirijuose, gyvenantis vyriškis spalio 18 d., apie 18 val., išvažiavo jam priklausančiu automobiliu pas draugą į Druskininkus ir dingo be žinios.
Policija turėjo žinių, kad paskutinį kartą jis buvo pastebėtas naktiniame klube „Aqua“ ir vietos lošimo namuose.
Kaip sakė policijos atstovė K. Janulevičienė, paieškai buvo pasitelkti dronai, narai žvalgė Nemuno upę. Vyro taip pat ieškojo kinologai su šunimis, artimieji ir savanoriai. Žinia apie dingimą buvo plačiai dalijamasi socialiniuose tinkluose.
Deja, paieškų atomazga baigėsi liūdnai. Policija reiškia užuojautą vyro artimiesiems.
