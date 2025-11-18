Švietimo bendruomenė nusivylusi: pokalbis su ministre nesėkmingas, spręs dėl streiko

„Iš tikrųjų galima sakyti visai nepasisekė (susitikimas – BNS). Ministrė laikėsi savo ankstesnės pozicijos ir faktiškai net nepasiūlė ir neįvertino mūsų varianto, laikėsi blogiausio (varianto – BNS) mokytojams, kuriems atlyginimas didės tik 3 proc., kai tuo tarpu šalies vidurkis augs apie 8 proc.“, – BNS sakė LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.
Jis tvirtino, kad su mokytojais trečiadienį rinksis prie ministerijos, o vėliau svarstys, ar skelbti streiką.
„Taip, rytoj rinksimės prie ministerijos, o po to svarstysime jau streiko skelbimo galimybę. (...) Mokytojai nepatenkinti, manau, kad bus tų žmonių“, – nurodė jis.
A. Navicko teigimu, didžiausias profsąjungos reikalavimas – kad mokytojams atlyginimas didėtų ne mažiau šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Tuo metu R. Popovienė antradienį BNS sakė, jog ministerija per susitikimą pedagogams pasiūlė finansiškai palankiausią variantą.
„Pokalbis buvo tikrai konstruktyvus ir buvome susitarę, kad pateiksime atsakymą į jų siūlymą. Jie siūlė, kad darbo užmokestis 2026 metais didėtų pedagogams nuo sausio 1-os 8 proc., tačiau mes, kaip ministerija, iš tiesų siūlome tokį atlyginimo didinimo variantą, kuris mokytojams būtų finansiškai palankesnis“, – nurodė švietimo ministrė.
ŠMSM lapkritį skelbė, kad derybose su švietimo bendruomenės atstovais yra sutarusi, jog mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
BNS rašė, kad pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau biudžeto projekte numatyta, kad jos augs 5 procentais.
A. Navicko vadovaujama profsąjunga šios kolektyvinės sutarties nėra pasirašiusi.
