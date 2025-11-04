 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda dar kartą Seimui teikia Šinkūno kandidatūrą į KT teisėjus

2025-11-04 16:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 16:07

Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui dar kartą teikia anksčiau parlamentarų palaikymo nesulaukusio Haroldo Šinkūno kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus. 

Haroldas Šinkūnas. ELTA / Dainius Labutis

Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui dar kartą teikia anksčiau parlamentarų palaikymo nesulaukusio Haroldo Šinkūno kandidatūrą į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus. 

5

Spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė parlamentarą Julių Sabatauską ir teisininką Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas H. Šinkūnas nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už Vilniaus universiteto (VU) profesorių H. Šinkūną balsavo 53, prieš 44, susilaikė – 22 Seimo nariai.

Tuomet Prezidentūra teigė, kad atmesdamas šalies vadovo teiktą kandidatą parlamentas bando atsiteisti dėl anksčiau G. Nausėdos vetuotų, „čekutininkams“ palankių Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų. 

Visgi, politiniuose kuluaruose buvo kalbama, kad prezidento teiktą kandidatą valdantieji atmetė dėl G. Nausėdos išsakytos kritikos sprendimui į KT teisėjus siūlyti neseniai iš socialdemokratų partijos išstojusį J. Sabatauską.

Kaip skelbta, į KT teisėjus siūlomas H. Šinkūnas yra VU profesorius, dirbęs prezidento Valdo Adamkaus patarėju teisės klausimais.

KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

