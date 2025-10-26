Julius Sabatauskas taps Konstitucinio Teismo teisėju: alga viršija 7 tūkst. eurų

Per tą patį balsavimą parlamentarai balsavo ir už Aukščiausiojo Teismo siūlytą kandidatą Artūrą Driuką, bet tėškė antausį prezidentui Gitanui Nausėdai atmesdami jo teikiamą kandidatą Haroldą Šinkūną.
Parlamentaras J. Sabatauskas jau pirštu duria į vietą, kurioje greit atsidurs, – svečių ložėje šalia Aukščiausiojo Teismo teisėjo A. Driuko ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano H. Šinkūno. Pastarieji ir J. Sabatauskas yra kandidatai į Konstitucinio Teismo teisėjus. Didžiausia intriga numatoma būtent dėl J. Sabatausko – politikai nesutaria, ar jis tinkamas kandidatas.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Seimo nariai išsakė nuomonę dėl Sabatausko
„Jis yra patyręs teisėkūros dalyvis, ir Konstitucinis Teismas, kaip žinia, aiškina teisės aktų atitikimą Konstitucijai, tai jo patirtis, manau, Konstitucinį Teismą praturtins“, – komentavo socialdemokratas, Seimo narys Gintautas Paluckas.
„Aš su teisės aktais dirbu turbūt nuo 1997 metų, tai man nešautų į galvą galvoti, kad aš turiu pakankamo teisinio darbo patirtį kandidatuoti į Konstitucinio Teismo teisėjus“, – tikino Seimo narė, konservatorė Ingrida Šimonytė.
J. Sabatauskas kadaise įgijo inžinieriaus specialybę, bet tapęs politiku nusprendė krimsti teisės mokslus. Tik neaišku, kokį laipsnį iš tikrųjų J. Sabatauskas turi – magistrą ar bakalaurą. Teisėjo, prokuroro ar advokato darbo patirties politikas neturi.
„Konstitucija tikrai labai aiškiai nustato dėl teisinio darbo pagal teisinės specialybės stažą. Ir iš tiesų tas keliamas klausimas turi argumentų“, – teigė Seimo narys, „valstiečių“ frakcijos narys Ignas Vėgėlė.
„Yra ydinga praktika, kad aktyvus politikas, Seimo narys, dar Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas iš karto keliautų į Konstitucinį Teismą“, – aiškino Seimo narė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Pasisakau visada prieš Konstitucinio Teismo politizavimą. Gaila, kad ankstesnioji valdžia šitą kamuolį pradėjo vynioti ir dabartinė valdžia seka tuo kamuoliu“, – dėstė prezidentas.
Konservatorių prakišo į teisėjus
Tai – apie konservatorių 2023-iaisiais į Konstitucinio Teismo teisėjus prastumtą saviškį Stasį Šedbarą.
„Ko jau ko, bet Stasiui Šedbarui teisinio darbo stažo tikrai netrūko“, – pridūrė I. Šimonytė.
Iš tiesų S. Šedbaras dar iki darbo Seime buvo Konstitucinio Teismo teisėju, teisėjavo Aukščiausiajame Teisme, advokatavo, turi teisės krypties daktaro laipsnį. Štai ir Aukščiausiojo Teismo siūlomas A. Driukas – ilgametis teisėjas, o Prezidento teikiamas H. Šinkūnas – ilgametis teisės mokslininkas.
Tačiau J. Sabatauskui darbo patirties skirtumai – ne kliūtis. Seimo nariai jau meta 3 atskirus biuletenius už kiekvieną kandidatą į teisėjus.
„Slaptas balsavimas, bet aš laikausi koalicinio susitarimo. Tai jeigu esame koalicijoje, tai turime vieningai darbuotis ir priiminėti sprendimus“, – aiškino Seimo narys, „aušrietis“ Remigijus Žemaitaitis.
„Man norisi tikėti, kad žmogus, kuris vadovauja ir ne vienus metus buvo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininku, supranta teisę ir daug teisinių dalykų“, – sakė Seimo narys, konservatorius Matas Maldeikis.
„Būtent žmogaus teisių srityje, tvarkant Civilinį kodeksą, Konstitucijos ir kitose darbo grupėse, ką jis darydavo, visada labai giliai įsitikinęs ir su dideliu entuziazmu“, – komentavo Seimo narys, socialdemokratas Remigijus Motuzas.
„Aš esu už tai, kad teisė nebūtų prievartaujama, kad teismai nebūtų politizuojami“, – rėžė Seimo narys, demokratas Saulius Skvernelis.
Išaiškėjo balsavimo rezultatai
Pasibaigus balsavimui biuleteniai pabyra iš urnos. Netrukus paaiškėja, kad, nors kandidatų į teisėjus – trys, tamsiai raudonų rožių puokščių reikės tik dviejų. Jos atitenka Aukščiausiojo Teismo siūlytam A. Driukui ir Seimo Pirmininko Juozo Oleko teiktam J. Sabatauskui. Prezidento siūlytam ilgamečiui teisės mokslininkui H. Šinkūnui parlamentarai parodė špygą ir į teisėjus neskyrė. Veikiausiai, ne dėl to kad jam trūksta kompetencijos, o dėl to kad parlamentarai norėjo atsikirsti G. Nausėdai.
„Tai valdančiųjų tam tikras kerštas prezidentui už tai, kad jis juos šiek tiek iškankino su koaliciniais dalykais, su ministrų tvirtinimais“, – teigė Seimo narys, konservatorius Jurgis Razma.
„Laisvas mandatas – Seimo nariai apsisprendžia patys, kaip balsuoti“, – aiškino Seimo narė, socialdemokratė Orinta Leiputė.
J. Sabatauskas, paklaustas, kaip jaučiasi, daug žodžių neatranda: „Labai keistai. Dar man reikia apsiprasti.“
Ilgametis socialdemokratas aiškina visada atstovavęs ir tebeatstovaujantis kitai – teisės – partijai.
„Aš visada esu neutralus, vadovaujuosi tik teise ir teisine sąmone“, – pasisakė J. Sabatauskas.
Naujieji Konstitucinio Teismo teisėjai turėtų pradėti dirbti kovo mėnesį. Iki tol J. Sabatauskas nesiruošia apleisti Seimo nario vietos. Dėl J. Sabatausko kompetencijų opozicija ketina kreiptis į Konstitucinį Teismą. Seimas kas 3 metus atnaujina 3 Konstitucinio Teismo narius. Teisėjo kadencija Teisme trunka 9 metus, o mėnesinė alga viršija 7 tūkst. eurų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: