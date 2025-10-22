Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
23
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdusi apie Šakalienės atsistatydinimą Fausta Marija Leščiauskaitė rėžė atvirai: „Raudonų gvazdikų kilimas putinui“

2025-10-22 14:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 14:31

Trečiadienį vyriausybėje įvyko pokyčiai. Premjerė Inga Ruginienė prezidentui Gitanui Nausėdai teikė krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės atsistatydinimą. Po šio įvykio žmonės negalėjo sulaikyti įvairių reakcijų, kurios pasipylė socialiniuose tinkluose. Čia nusprendė pasisakyti ir tekstų rašytoja, nuomonės formuotoja Fausta Marija Leščiauskaitė.

Trečiadienį vyriausybėje įvyko pokyčiai. Premjerė Inga Ruginienė prezidentui Gitanui Nausėdai teikė krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės atsistatydinimą. Po šio įvykio žmonės negalėjo sulaikyti įvairių reakcijų, kurios pasipylė socialiniuose tinkluose. Čia nusprendė pasisakyti ir tekstų rašytoja, nuomonės formuotoja Fausta Marija Leščiauskaitė.

REKLAMA
23

TAIP PAT SKAITYKITE:

Fausta Marija Leščiauskaitė savo nuomonę išsakė Facebook socialinio tinklo platformoje. Šiuo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA
REKLAMA

Rėžė be užuolankų

Po tokio premjerės Ingos Ruginienės veiksmo, kuomet premjerė Lietuvos prezidentui pateikė krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės atsistatydinimą, nusprendė pasisakyti ir Fausta Marija Leščiauskaitė savo socialiniuose tinkluose.

REKLAMA

Fausta Marija Leščiauskaitė pasidalinusi įrašu socialiniuose tinkluose rašo:

„Ruginienė teikia Šakalienės atstatydinimą prezidentui.

Obuoliaudama su žemaitaičiais, palaikydama absoliučiai nekompetetingus kandidatus į aukštus postus ir prorusišką leksiką bei veiksmus, nori karo akivaizdoje atstatydinti kritiškai svarbų, kompetetingą specialistą.

Ar šita bufetava supranta, kad šita suirutė – tai raudonų gvazdikų kilimas putinui? O gal tame ir esmė, kad supranta? Gal pati jį numezgė ir parklupusi paties?

Duok dieve, kad viskas baigtųsi tik tuo, jog Lietuva į istoriją įsirašys tik dar vieną premjerę-politikos marginalę. Bet gali būti ir daug blogiau.

O Nausėda ką? Gal nors kažką?“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Supykusi
Supykusi
2025-10-22 14:41
Lįsk į būdą, visų galų eksperte. Tau iki Ruginienės šviesmetis. Visi tavo gyvenimo nuopelnai yra buvimas Užkalnio paklode.
Atsakyti
Gal
Gal
2025-10-22 14:46
Jau geriau apie politiką ir nerašyk, neformuok jau tu tos nuomonės ir nekaišiok čia to putlerio.
Atsakyti
zagintojas maniakas
zagintojas maniakas
2025-10-22 14:45
Kur jinai gyvena?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų