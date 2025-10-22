Išgirdusi apie Šakalienės atsistatydinimą Fausta Marija Leščiauskaitė rėžė atvirai: „Raudonų gvazdikų kilimas putinui“

Fausta Marija Leščiauskaitė savo nuomonę išsakė Facebook socialinio tinklo platformoje. Šiuo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Rėžė be užuolankų
Po tokio premjerės Ingos Ruginienės veiksmo, kuomet premjerė Lietuvos prezidentui pateikė krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės atsistatydinimą, nusprendė pasisakyti ir Fausta Marija Leščiauskaitė savo socialiniuose tinkluose.
Fausta Marija Leščiauskaitė pasidalinusi įrašu socialiniuose tinkluose rašo:
„Ruginienė teikia Šakalienės atstatydinimą prezidentui.
Obuoliaudama su žemaitaičiais, palaikydama absoliučiai nekompetetingus kandidatus į aukštus postus ir prorusišką leksiką bei veiksmus, nori karo akivaizdoje atstatydinti kritiškai svarbų, kompetetingą specialistą.
Ar šita bufetava supranta, kad šita suirutė – tai raudonų gvazdikų kilimas putinui? O gal tame ir esmė, kad supranta? Gal pati jį numezgė ir parklupusi paties?
Duok dieve, kad viskas baigtųsi tik tuo, jog Lietuva į istoriją įsirašys tik dar vieną premjerę-politikos marginalę. Bet gali būti ir daug blogiau.
O Nausėda ką? Gal nors kažką?“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!