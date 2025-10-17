Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ukrainiečių atlikėjos įvaizdis sukėlė audrą internete: „Kodėl ji iš karto neišėjo nuoga?“

2025-10-17 19:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-17 19:50

42-ejų ukrainiečių dainininkė Anna Sedokova tapo socialinių tinklų dėmesio epicentru po to, kai restorano apdovanojimų ceremonijoje pasirodė su perregima suknele ir be apatinių drabužių.

Iškilmingame renginyje nufilmuotas vaizdo įrašas greitai išplito internete ir sulaukė tūkstančių komentarų. įrašą savo „Instagram“ paskyroje pirmoji paviešino žinoma tinklaraštininkė, o vėliau jis pasklido ir kituose socialiniuose tinkluose.

Permatomas audinys atskleidė daugiau, nei tikėjosi

Vaizdo įraše Anna Sedokova scenoje pozuoja kartu su vienu iš apdovanojimų nugalėtojų. Dėl ryškių prožektorių šviesų atlikėjos suknelė tapo visiškai permatoma, o per audinį buvo matyti jos kūno linijos.

View this post on Instagram

A post shared by МИЛЛИОН СЕКРЕТОВ MS MEDIA (@million_secretov)

Tokį įvaizdį internautai įvertino prieštaringai – dalis gyrė už drąsą, kiti negailėjo kandžių pastabų.

„Atrodo puikiai!“ – rašė vienas sekėjas.

„Ar čia tikrai Anna Sedokova!?“ – stebėjosi kitas.

„Tokiu drabužiu, o stovi kaip mokinukė“, – pastebėjo internautas.

„Be apatinių drabužių? Jokios pagarbos žmonėms!“ – piktinosi komentatorė.

„Tai jau nebe Anna, o kažkas visai kitas“, – ironizavo dar vienas.

„Kodėl ji iš karto neišėjo nuoga?“ – juokavo kitas gerbėjas.

