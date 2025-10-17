Ukrainiečių atlikėjos įvaizdis sukėlė audrą internete: „Kodėl ji iš karto neišėjo nuoga?“

Iškilmingame renginyje nufilmuotas vaizdo įrašas greitai išplito internete ir sulaukė tūkstančių komentarų. įrašą savo „Instagram“ paskyroje pirmoji paviešino žinoma tinklaraštininkė, o vėliau jis pasklido ir kituose socialiniuose tinkluose.
Permatomas audinys atskleidė daugiau, nei tikėjosi
Vaizdo įraše Anna Sedokova scenoje pozuoja kartu su vienu iš apdovanojimų nugalėtojų. Dėl ryškių prožektorių šviesų atlikėjos suknelė tapo visiškai permatoma, o per audinį buvo matyti jos kūno linijos.
Tokį įvaizdį internautai įvertino prieštaringai – dalis gyrė už drąsą, kiti negailėjo kandžių pastabų.
„Atrodo puikiai!“ – rašė vienas sekėjas.
„Ar čia tikrai Anna Sedokova!?“ – stebėjosi kitas.
„Tokiu drabužiu, o stovi kaip mokinukė“, – pastebėjo internautas.
„Be apatinių drabužių? Jokios pagarbos žmonėms!“ – piktinosi komentatorė.
„Tai jau nebe Anna, o kažkas visai kitas“, – ironizavo dar vienas.
„Kodėl ji iš karto neišėjo nuoga?“ – juokavo kitas gerbėjas.
