  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paauglių paskyroms platformoje „Instagram“ nustatytas reitingas PG-13

2025-10-14 17:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 17:07

Antradienį „Instagram“ sugriežtino paauglių paskyrų turinio filtravimą, kad jis atitiktų filmams taikomus reitingo PG-13 standartus.

socialiniai tinklai (nuotr. SCANPIX)

0

Toks sprendimas priimtas, kompanijai „Meta“ ir kitoms socialinių tinklų platformoms susiduriant su spaudimu parodyti, kad pelnas ir klientų įtraukimas nėra svarbesni už vartotojų ir ypač vaikų gerovę.

„Instagram“ teigimu, turinio filtravimo patobulinimas yra svarbiausias paauglių paskyrų atnaujinimas nuo tada, kai tokios paskyros praėjusių metų rugsėjį buvo pristatytos vartotojams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įdiegus šią naujovę, paaugliai platformoje „Instagram“ galės matyti tokio paties lygio brandiems žiūrovams skirtą turinį, koks yra filmuose, savanoriškai žymimiems 1984 m. Amerikos kino asociacijos nustatytu reitingu PG-13.

JAV kino teatrų afišose nurodomas reitingas PG-13 įspėja tėvus, kad filme yra scenų, kurios gali būti netinkamos jaunesniems nei 13 metų vaikams.

Šis įvertinimas skirtas įspėti tėvus, kad atitinkamas filmas nuogybių, smurto ar narkotikų vartojimo atžvilgiu yra šiek tiek intensyvesnis nei tas, kurį rekomenduojama žiūrėti su tėvų priežiūra (PG).

Sprendimas taikyti kino pramonės sugalvotus standartus jaunesniems nei 13 metų vaikams buvo priimtas stengiantis sukurti „labiausiai paauglius apsaugančią aplinką“, teigia už vaikų apsaugą atsakinga bendrovės „Meta“ viešųjų reikalų skyriaus vadovė Capucine Tuffier.

Tarp paminėtų turinio pavyzdžių, dėl kurių gali būti suteiktas reitingas PG-13, buvo drastiškos dietos arba alkoholio ar tabako vartojimo šlovinimas.

Pasak socialinių tinklų milžinės ir platformą „Instagram“ patronuojančios bendrovės „Meta“, ji ir toliau naudos amžiaus nustatymo technologiją, kad pastebėtų atvejus, kai paaugliai bando išvengti apribojimų prisistatydami suaugusiaisiais.

Platformoje „Instagram“ jau dabar draudžiama paauglių paskyrose rodyti šokiruojantį ar seksualinio pobūdžio turinį.

Platformos „Instagram“ teigimu, pritaikius naująją priemonę įrašai, skatinantys potencialiai žalingą elgesį, pvz., „rizikingus iššūkius“, bus paslėpti ir išbraukti iš rekomendacijų.

Atnaujinimas diegiamas Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose, o artimiausiais mėnesiais jį planuojama įdiegti ir kitose šalyse.

Filmų reitingus pagal šią sistemą nustato nepriklausoma Klasifikavimo ir reitingų administravimo taryba, sudaryta iš tėvų.

Tėvai, norintys griežčiau kontroliuoti, ką jų vaikai mato platformoje „Instagram“, galės pasirinkti „riboto turinio“ parinktį, kuri neleis jauniesiems naudotojams matyti, rašyti ar gauti komentarų po įrašais.

Bendrovės „Meta“ teigimu, nuo kitų metų riboto turinio parinktį bus galima naudoti ir siekiant apriboti paauglių pokalbius su dirbtinio intelekto įrankiais.

Šią savaitę Kalifornijoje priimtas svarbus įstatymas, kuriuo reikalaujama, kad pokalbių robotų operatoriai įgyvendintų „svarbiausias“ apsaugos priemones, susijusias su sąveika su dirbtinio intelekto pagrindu veikiančiais pokalbių robotais.

Įstatymas buvo priimtas po to, kai buvo sužinota apie atvejus, kai paaugliai, pasinaudoję pokalbių robotais, nusižudydavo.

indeliai.lt

