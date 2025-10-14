Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Išsiskyrusi Kristina Meseguer pastebėta su kitu vyru: išdavė, kas juos sieja

2025-10-14 09:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 09:25

Žinoma nuomonės formuotoja Kristina Meseguer jau pusmetį yra išsiskyrusi su savo vyru ispanu Enrique Meseguer. Neseniai moteris socialiniuose tinkluose buvo pastebėta su kitu vyru ir atskleidė, kas juos sieja.

Žinoma nuomonės formuotoja Kristina Meseguer jau pusmetį yra išsiskyrusi su savo vyru ispanu Enrique Meseguer. Neseniai moteris socialiniuose tinkluose buvo pastebėta su kitu vyru ir atskleidė, kas juos sieja.

Savo socialiniuose tinkluose moteris dalijasi savo gyvenimu iš Vietnamo. Vienoje iš Instagram istorijų ji įsiamžino su vyru.

Kristina Meseguer
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Meseguer

Atskleidė, kas juos sieja

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Kristina ji sutiko atskleisti jų sąsajas bei papasakojo, kaip dabar jaučiasi.

Moteris rašė: „Tikrai ne (aut. past. – ne širdies draugas). Draugai, atvykom kartu į Vietnamą kite surfingu užsiimti.“

Ji taip pat pasidalijo ir savo jausmais po skyrybų: „Mano širdis vis dar sudaužyta ir nieko neįsileidžia.“

