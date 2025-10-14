Išsiskyrusi Kristina Meseguer pastebėta su kitu vyru: išdavė, kas juos sieja

Savo socialiniuose tinkluose moteris dalijasi savo gyvenimu iš Vietnamo. Vienoje iš Instagram istorijų ji įsiamžino su vyru.
Atskleidė, kas juos sieja
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Kristina ji sutiko atskleisti jų sąsajas bei papasakojo, kaip dabar jaučiasi.
Moteris rašė: „Tikrai ne (aut. past. – ne širdies draugas). Draugai, atvykom kartu į Vietnamą kite surfingu užsiimti.“
Ji taip pat pasidalijo ir savo jausmais po skyrybų: „Mano širdis vis dar sudaužyta ir nieko neįsileidžia.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!