Su vyru išsiskyrusi Kristina Meseguer atskleidė, ar jau turi naują širdies draugą

Kristina Meseguer atskleidė, ar po skyrybų jos širdis užimta.
Atsakė į dažnai užduodamą klausimą
Kristina Meseguer beveik prieš pusmetį išsiskyrė su vyru ir paliko Lietuvą, išskridusi gyventi į Aziją. Iš pradžių ilgą laiką moteris gyveno Balyje, o dabar persikėlė į Vietnamą.
Kristina itin graži moteris, todėl visiems rūpimas klausimas, ar Kristina turi naują širdies draugą, atskleistas:
„Labai aktualus klausimas, ar aš turiu draugą, tai tikrai ne. Kol kas to draugo mano horizonte net nešviečia. Apsoliučiai nėra. Nėra jokios simpatijos, neturiu tam nei noro, nei laiko. Kol kas man prioritetai yra kiti, mano sveikata, kuri yra bloga ir blogesnė, nei buvo, bet taip sakant, daugiau nesiskūsiu ir nepasakosiu, nes daug kas iš Lietuvos sakė, jog skundžiuosi.
Dabar yra ir daugiau sveikatos problemų ir dabar apskritai nežinau, ką daryti. Taip sakant, per nervus susigadini visą sveikatą. Todėl visa ta draugo tema man dabar yra šone ir ji man nėra prioritetas. Aš keturis mėnesius esu viena ir aš galvoju, jog man labai gerai yra būti vienai. Ką noriu, tą ir darau, kur noriu, ten aš keliauju“.
