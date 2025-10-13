Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Su vyru išsiskyrusi Kristina Meseguer atskleidė, ar jau turi naują širdies draugą

2025-10-13 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 09:55

Žinoma nuomonės formuotoja Kristina Meseguer beveik prieš pusmetį išsiskyrė su vyru, verslininku Enrique Meseguer. Pora pasuko ne tik skirtingais keliais, bet ir į skirtingus žemynus. Enrique išskrido gyventi į Pietų Ameriką, o Kristina pasuko į Aziją. Moteris atskleidė, ar po skryrybų jos širdis užimta.

Žinoma nuomonės formuotoja Kristina Meseguer beveik prieš pusmetį išsiskyrė su vyru, verslininku Enrique Meseguer. Pora pasuko ne tik skirtingais keliais, bet ir į skirtingus žemynus. Enrique išskrido gyventi į Pietų Ameriką, o Kristina pasuko į Aziją. Moteris atskleidė, ar po skryrybų jos širdis užimta.

REKLAMA
13

Kristina Meseguer atskleidė, ar po skyrybų jos širdis užimta.

Kristina Meseguer Balyje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Meseguer Balyje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakė į dažnai užduodamą klausimą

Kristina Meseguer beveik prieš pusmetį išsiskyrė su vyru ir paliko Lietuvą, išskridusi gyventi į Aziją. Iš pradžių ilgą laiką moteris gyveno Balyje, o dabar persikėlė į Vietnamą.

REKLAMA
REKLAMA

Kristina itin graži moteris, todėl visiems rūpimas klausimas, ar Kristina turi naują širdies draugą, atskleistas:

REKLAMA

„Labai aktualus klausimas, ar aš turiu draugą, tai tikrai ne. Kol kas to draugo mano horizonte net nešviečia. Apsoliučiai nėra. Nėra jokios simpatijos, neturiu tam nei noro, nei laiko. Kol kas man prioritetai yra kiti, mano sveikata, kuri yra bloga ir blogesnė, nei buvo, bet taip sakant, daugiau nesiskūsiu ir nepasakosiu, nes daug kas iš Lietuvos sakė, jog skundžiuosi.

Dabar yra ir daugiau sveikatos problemų ir dabar apskritai nežinau, ką daryti. Taip sakant, per nervus susigadini visą sveikatą. Todėl visa ta draugo tema man dabar yra šone ir ji man nėra prioritetas. Aš keturis mėnesius esu viena ir aš galvoju, jog man labai gerai yra būti vienai. Ką noriu, tą ir darau, kur noriu, ten aš keliauju“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kristina Mesegeur atvirai apie naują gyvenimo etapą Vietname: „Mažiau šypsenų ir šilumos nei Balyje“ (nuotr. asm. archyvo / BNS)
Kristina Mesegeur atvirai apie naują gyvenimo etapą Vietname: „Mažiau šypsenų ir šilumos nei Balyje“ (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
tai
tai
2025-10-13 10:04
kad visiems ant tiek po.hui ,kad nx!
Atsakyti
_•~•_
_•~•_
2025-10-13 10:17
Grazibesi moteris, bet proto tikrai ne per daug,,, vykti gyventi i BALI , tai absurdu absurdas. Ten, kaip naktinis baras, kaip alkaholis -dragai liejasi per krastus . Atostogauti ir tai pavojinga. Is ten bega vietiniai i kitas salis. Vietnamas irgi nesaugus nors grazi Valstybe . Dabar saugu gyventi kol kas Europoje . Ispanija tai baigia paskesti ,,,Bandyk i Australija kol kas pati geriausia Valstybe pasaulyje , zinoma ir ten viso buna. Neieskok ""durniu, ""kad tave islaikytu, seniai praejo ta mada! Siek gyvenime tikslu, atidaryk versla ir dirbk,, dirbk ! Sekmes!
Atsakyti
Patarimas
Patarimas
2025-10-13 10:32
Nigerijoje labai daug princų gyvena
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų