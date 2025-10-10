Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Su vyru išsiskyrusi Kristina Meseguer tikina išaugusi iš dramų: „Mano ašaros dabar turi kainą“

2025-10-10 20:17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 20:17

Turinio kūrėja Kristina Meseguer šiuo metu laiką leidžia Vietname, iš kurio pasidalijo pikantiškais kadrais iš baseino bei išsakė savo mintis apie vidinę ramybę.

Turinio kūrėja Kristina Meseguer šiuo metu laiką leidžia Vietname, iš kurio pasidalijo pikantiškais kadrais iš baseino bei išsakė savo mintis apie vidinę ramybę.

1

Įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram. Juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasidalijo vaizdo įrašu

Prie vaizdo įrašo iš baseino moteris rašė:

„Aš jau išaugau iš dramų. Mano ašaros dabar turi kainą.

Ne dėl to, kad žmogus pasidarė šaltas. O todėl, kad jis pagaliau suprato – ramybė brangesnė už reakciją. Tai ne abejingumas, tai brandos ženklas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai nebereikia aiškintis, įrodinėti ar įtikti. Kai tiesiog atsistoji, nusivalai ašaras ir išeini – be scenų, be žodžių.

Tai emocinė nepriklausomybė. Kai tavo taika vertingesnė už bet kokią dramą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

