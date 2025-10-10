Su vyru išsiskyrusi Kristina Meseguer tikina išaugusi iš dramų: „Mano ašaros dabar turi kainą“

Įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram. Juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalijo vaizdo įrašu
Prie vaizdo įrašo iš baseino moteris rašė:
„Aš jau išaugau iš dramų. Mano ašaros dabar turi kainą.
Ne dėl to, kad žmogus pasidarė šaltas. O todėl, kad jis pagaliau suprato – ramybė brangesnė už reakciją. Tai ne abejingumas, tai brandos ženklas.
Kai nebereikia aiškintis, įrodinėti ar įtikti. Kai tiesiog atsistoji, nusivalai ašaras ir išeini – be scenų, be žodžių.
Tai emocinė nepriklausomybė. Kai tavo taika vertingesnė už bet kokią dramą.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!