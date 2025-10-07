Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kristinos Meseguer gyvenime – permainos: papasakojo, kodėl tam ryžosi

2025-10-07 09:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 09:33

Po kelių mėnesių praleistų Balio saloje, turinio kūrėja Kristina Meseguer nusprendė pakeisti kryptį – dabar jos namais trims mėnesiams tapo Vietnamas. Moteris pasakoja, kad sprendimą nulėmė ne poilsis, o vis labiau užvaldžiusi aistra sportui.

Po kelių mėnesių praleistų Balio saloje, turinio kūrėja Kristina Meseguer nusprendė pakeisti kryptį – dabar jos namais trims mėnesiams tapo Vietnamas. Moteris pasakoja, kad sprendimą nulėmė ne poilsis, o vis labiau užvaldžiusi aistra sportui.

9

Sprendimą pakomentavo naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.

Kristina Meseguer Balyje
FOTOGALERIJA. Kristina Meseguer Balyje

Pokytis

„Išvykau į Vietnamą dėl kite surfingo – Balyje sezonas jau baigėsi, o čia jis tik prasideda. Įsimylėjau šį sportą, todėl norėjosi tęsti ir kartu šiek tiek pakeliauti“, – pasakojo Kristina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kristina Meseguer Vietname (nuotr. asm. archyvo)

Vis dėlto, kaip pati sako, šalis jos širdies dar neužkariavo.

„Tiesa, pati šalis manęs nesužavėjo – Vietnamas, kaip ir daugelis Azijos vietų, gana skurdus, aplink daug šiukšlių, mažiau šypsenų ir šilumos nei Balyje“, – atviravo pašnekovė.

Kristina Meseguer Vietname (nuotr. asm. archyvo)

Nepaisant to, Kristina džiaugiasi atradusi vietą, kurioje jaučiasi patogiai ir saugiai.

„Aš gyvenu labai patogiai – 5 žvaigždučių viešbutyje, kur viskas sutvarkyta, gražu ir ramu. Todėl turiu idealias sąlygas mokytis, dirbti ir skirti laiko sau“, – sako ji.

?
?
2025-10-07 09:49
Ryžosi nuryt po akto?? :D
Atsakyti
Staska
Staska
2025-10-07 09:41
Lietuva didžiuojasi. Turi tarptautinio lygio prostitutę.
Atsakyti
...
...
2025-10-07 10:36
Kodel butent sanitare? Tegul kad ir pagal jos dabartini profili, Ukrainoj vyrams ner is ko rinktis, kaip dovanu apkasuose ir su Messengere tiks.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
