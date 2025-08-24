Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Su Kristina Meseguer išsiskyręs Enrique pasidalino kadrais iš neseniai pradėto verslo Kolumbijoje

2025-08-24 10:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 10:22

Prieš kurį laiką, viena žymiausių porų Lietuvoje pasuko skirtingais keliais – Kristina ir Enrique Meseguer. Po skyrybų pora pasuko ne tik skirtingais keliais, bet ir į skirtingus žemynus. Enrique šiuo metu gyvena Kolumbijoje, o Kristina Indonezijoje, Balio saloje. Enrique atskleidė, ką veikia Amerikoje.

Kristina Meseguer, Enrique Meseguer (nuotr. asm. archyvo)
11

4

Prieš kelis mėnesius išsiskyrė viena žymiausių porų Lietuvoje – Kristina ir Enrique Meseguer. Pora pasuko skirtingais keliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Enrique ir Kristinos Meseguer vestuvės
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Enrique ir Kristinos Meseguer vestuvės

Enrique prieš 4 savaites pasidalino vaizdo įrašu, kuriame atsisveikina su Lietuva, rašo, jog buvo gera čia gyventi bei dėkoja. Vyras tuo metu stovėjo prie Vilniaus oro uosto išvykimo pastato, o šalia buvo keletas lagaminų ir šuo.

View this post on Instagram

A post shared by ENRIQUE MESEGUER (@enrique_meseguer7)

Užsiima nauju verslu

Prieš kurį laiką naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Enrique, nes verslininkas neretai pamini Isla Fuerte – Kolumbijoje, Karibų jūroje esančią salą. Paaiškėjo, kad Kolumbijoje jis užsiima nauju verslu.

„Aš statau namus nuomai tokioms platformoms kaip „Airbnb“, „Booking“ ir t.t.“, – atskleidė Enrique.

Rugpjūčio 23 dieną Enrique pasidalino statybų vaizdais, kur matoma vėl paminėta „islafuertevip“ paskyra. Kaip ir minėta, Enrique stato namus, kuriuos vėliau bus galima rasti tam tikrose nuomos platformose, todėl šios statybos, kuriomis pasidalino Enrique, to dalis.

ss
ss
2025-08-24 10:27
atsidare kokoso fabrikeli
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
