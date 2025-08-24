Su Kristina Meseguer išsiskyręs Enrique pasidalino kadrais iš neseniai pradėto verslo Kolumbijoje

Prieš kelis mėnesius išsiskyrė viena žymiausių porų Lietuvoje – Kristina ir Enrique Meseguer. Pora pasuko skirtingais keliais.
Enrique prieš 4 savaites pasidalino vaizdo įrašu, kuriame atsisveikina su Lietuva, rašo, jog buvo gera čia gyventi bei dėkoja. Vyras tuo metu stovėjo prie Vilniaus oro uosto išvykimo pastato, o šalia buvo keletas lagaminų ir šuo.
View this post on InstagramREKLAMA
Užsiima nauju verslu
Prieš kurį laiką naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Enrique, nes verslininkas neretai pamini Isla Fuerte – Kolumbijoje, Karibų jūroje esančią salą. Paaiškėjo, kad Kolumbijoje jis užsiima nauju verslu.
„Aš statau namus nuomai tokioms platformoms kaip „Airbnb“, „Booking“ ir t.t.“, – atskleidė Enrique.
Rugpjūčio 23 dieną Enrique pasidalino statybų vaizdais, kur matoma vėl paminėta „islafuertevip“ paskyra. Kaip ir minėta, Enrique stato namus, kuriuos vėliau bus galima rasti tam tikrose nuomos platformose, todėl šios statybos, kuriomis pasidalino Enrique, to dalis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!