Su Kristina Meseguer išsiskyręs Enrique atskleidė savo planus: štai ko imasi

Į Kolumbiją išvykęs Enrique socialiniuose tinkluose su sekėjais dalijasi savo naujo gyvenimo etapo akimirkomis.
Enrique prabilo apie naują veiklą
Akyliausieji pastebėjo, kad verslininkas neretai pamini Isla Fuerte – Kolumbijoje, Karibų jūroje esančią salą.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Enrique ir pasiteiravus apie jo planus šioje saloje, vyras atskleidė naujieną – pasirodo, čia jis imasi verslo.
„Aš statau namus nuomai tokioms platformoms kaip „Airbnb“, „Booking“ ir t.t.“, – atskleidė Enrique.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Lietuvą paliko ir Enrique buvusi mylimoji K. Meseguer – moteris išvyko į Balį. Tiesa, į gimtinę ji planuoja sugrįžti.
„Į Lietuvą aš tikrai grįšiu, nes ten mano šeimyna ir mokslai. Tikrai grįšiu, nors ir nenoriu visiškai. Jei man dabar kas sakytų, duodu tau milijoną ir grįžk gyventi į Lietuvą arba be pinigų gyvenk Balyje, spėkite, ką pasirinkčiau – gyventi be pinigų Balyje. Ant tiek aš nenoriu sugrįžti į Lietuvą.
Kodėl? Tiesiog per daug visko blogo ten nutiko man pirmoje ir antroje santuokoje, todėl Lietuva man yra trauma. Būtų galima sakyti, kad reikia dirbti su savo traumomis ir vidumi, bet aš nenoriu grįžti į Lietuvą, aš nemėgstu ten būti. Man nepatinka oras, žmonių mentalitetas, aš esu tiesiog kitokia“, – sakė K. Meseguer.
