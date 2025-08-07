Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Su Kristina Meseguer išsiskyrusio Enrique gyvenimas juda pirmyn: parodė, ką veikia

2025-08-07 12:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 12:32

Prieš kelis mėnesius nuaidėjo Kristinos ir Enrique Meseguer skyrybos, kurios į socialinę erdvę atėjo su trenksmu. Nors po skyrybų abu žmonės pasuko į skirtingas kryptis, panašu, jog Enrique mėgaujasi viengungio gyvenimu.

Nors po skyrybų abu žmonės pasuko į skirtingas kryptis, panašu, jog Enrique mėgaujasi viengungio gyvenimu.

5

Prieš kiek daugiau nei savaitę laiko, Enrique pasidalino vaizdo įrašu, kur už nugaros matėsi Vilniaus oro uosto išvykimo pastatas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ten jis mojavo ir paliko žinutę: „Sudie, Lietuva, buvo malonu gyventi čia. Ačiū“. Šalia vyro vaikščiojo mylimas augintinis, o rankoje – lagaminai.

View this post on Instagram

A post shared by ENRIQUE MESEGUER (@enrique_meseguer7)

Pasuko į skirtingus žemynus

Po skyrybų Kristina aktyviai dalinosi savo išgyvenimais, o Enrique atvirkščiai, nesidalino praktiškai niekuo.

Kristina išvyko į Indoneziją, Į Balį, kur aktyviai dalyvauja įvairiose meditacijose, tačiau visą laiką kilo klausimas, kur yra Enrique?

Vyras prieš kurį laiką pasidalino vaizdais iš Kolumbijos, leisdamas sekėjams suprasti, jog dabar laiką leidžia ten.

Enrique ir Kristinos Meseguer vestuvės
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Enrique ir Kristinos Meseguer vestuvės

Panašu, jog Kolumbijoje Enrique tikrai neliūdi

Neseniai Enrique Meseguer pasidalino nuotaikingu vaizdo įrašu, kur šis mieste važinėja dviračiu, ryškiai žalios spalvos, su užkabintu krepšeliu.

Prie vaizdo įrašo Enrique rašo: „Disfrutando de la vida“. 

Išvertus į lietuvių kalbą tai reikštų: „Mėgautis gyvenimu“.

Tiesa, socialiniame tinkle vyras ir toliau dalijasi kadrais iš asmeninio gyvenimo.

„Fuerte salė. Vandens temperatūra – 30 °C, 365 dienas per metus“, – brūkštelėjo jis ir parodė, kur dabar lankosi.

