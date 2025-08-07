Su Kristina Meseguer išsiskyrusio Enrique gyvenimas juda pirmyn: parodė, ką veikia

Prieš kiek daugiau nei savaitę laiko, Enrique pasidalino vaizdo įrašu, kur už nugaros matėsi Vilniaus oro uosto išvykimo pastatas.
Ten jis mojavo ir paliko žinutę: „Sudie, Lietuva, buvo malonu gyventi čia. Ačiū“. Šalia vyro vaikščiojo mylimas augintinis, o rankoje – lagaminai.
Pasuko į skirtingus žemynus
Po skyrybų Kristina aktyviai dalinosi savo išgyvenimais, o Enrique atvirkščiai, nesidalino praktiškai niekuo.
Kristina išvyko į Indoneziją, Į Balį, kur aktyviai dalyvauja įvairiose meditacijose, tačiau visą laiką kilo klausimas, kur yra Enrique?
Vyras prieš kurį laiką pasidalino vaizdais iš Kolumbijos, leisdamas sekėjams suprasti, jog dabar laiką leidžia ten.
Panašu, jog Kolumbijoje Enrique tikrai neliūdi
Neseniai Enrique Meseguer pasidalino nuotaikingu vaizdo įrašu, kur šis mieste važinėja dviračiu, ryškiai žalios spalvos, su užkabintu krepšeliu.
Prie vaizdo įrašo Enrique rašo: „Disfrutando de la vida“.
Išvertus į lietuvių kalbą tai reikštų: „Mėgautis gyvenimu“.
Tiesa, socialiniame tinkle vyras ir toliau dalijasi kadrais iš asmeninio gyvenimo.
„Fuerte salė. Vandens temperatūra – 30 °C, 365 dienas per metus“, – brūkštelėjo jis ir parodė, kur dabar lankosi.
