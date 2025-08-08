Kalendorius
Naujausiame vaizdo įraše – plati su Kristina Meseguer išsiskyrusio Enrique šypsena

2025-08-08 18:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Prieš kelis mėnesius išsiskyrus vienai žymiausių porų LietuvojeEnrique ir Kristinai Meseguer, šie pasuko į skirtingas pasaulio šalis. Kristina išvyko į Balį, o Enrique – į Kolumbiją. Naujausiame Enrique vaizdo įraše jis užfiksuotas būtent ten.

Įrašu vyras pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Vaizdo įraše skambant muzikai, jis šypsosi ir žiūri į kamerą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieraše atskleidė, kuriame Kolumbijos mieste dabar apsistojo: „Medeljinas – amžinojo pavasario miestas“ („Medellin la ciudad de la eterna primavera“).

View this post on Instagram

A post shared by ENRIQUE MESEGUER (@enrique_meseguer7)

Kolumbijoje neliūdi

Panašu, jog Kolumbijoje Enrique tikrai neliūdi.

Anksčiau Enrique Meseguer pasidalijo ir nuotaikingu vaizdo įrašu, kuriame mieste važinėja ryškiai žalios spalvos dviračiu, su užkabintu krepšeliu.

Prie vaizdo įrašo Enrique rašė: „Disfrutando de la vida“. 

Išvertus į lietuvių kalbą tai reikštų: „Mėgautis gyvenimu“.

