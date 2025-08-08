Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Prabilo Balyje iš skęstančio laivo išsigelbėjusi lietuvė: sunku patikėti, ką teko išgyventi

2025-08-08
2025-08-08 17:59

Netoli Balio salos, Indonezijoje, apsivertė ir nuskendo keleivinis laivas. Pranešta, kad žuvo du Kinijos piliečiai, o vienas Indonezijos pilietis dingo be žinios. Tarp keleivių buvo ir septyni lietuviai, tarp jų – permanentinio makiažo meistrė Liucija Penkauskienė.

Prabilo Balyje iš skęstančio laivo išsigelbėjusi lietuvė: sunku patikėti, ką teko išgyventi (nuotr. SCANPIX ir nuotr. Instagram)
5

Netoli Balio salos, Indonezijoje, apsivertė ir nuskendo keleivinis laivas. Pranešta, kad žuvo du Kinijos piliečiai, o vienas Indonezijos pilietis dingo be žinios. Tarp keleivių buvo ir septyni lietuviai, tarp jų – permanentinio makiažo meistrė Liucija Penkauskienė.

0

Apie šį įvykį moteris pasidalijo savo socialinio tinkle Instagram paskyroje, įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Balyje nutiko nelaimė. Apsivertė ir nuskendo laivas, kuriuo plaukėme. Matėm, kad jau yra straipsnių… Net nežinau kaip per stebuklą visiems 7-iems lietuviams pavyko išsigelbėti. Tiesiog ieškojau kojomis tamsoje atviro lango eilėse prie kurių pavyko priplaukti per plūduriuojančių liemenių krūvas ir rėkančius žmones.

Kai jau beveik neliko oro ir vanduo siekė galvą, paprašiau dukros nekvėpuot, pasakiau, kad nersim ir liepiau stipriai apsikabinti man per kaklą. Mes kartu išplaukėm.

Toliau laukė iššūkis išplūduriuoti su vos 4 metų dukra paviršiuje, kol atkreipėm kažkieno dėmesį ir priplaukė valtis... iš paskos atplaukė ir kitų žmonių pro tą langą. Jau nebetikėjom, kad spėsim... du keleiviai nuskendo... vienas dingęs. Mūsų šeima visa išsigelbėjo“, – rašė ji apie tragediją.

Plaukė 80 žmonių

Denpasaro gelbėjimo tarnybos teigimu, laive buvo 80 žmonių, tarp jų 73 užsieniečiai, du indoneziečiai ir penki įgulos nariai.

Jūrų nelaimės yra dažnas reiškinys Indonezijoje, Pietryčių Azijos salyne, kurį sudaro apie 17 tūkst. salų, iš dalies dėl nepakankamų saugos standartų, o kartais ir dėl blogų oro sąlygų.

Praėjusį mėnesį keltas nuskendo plaukdamas iš rytinės Javos salos į Balį, žuvo mažiausiai 19 žmonių.

Kovo mėnesį laivas, kuriame buvo 16 žmonių, apvirto audringoje jūroje netoli Balio, žuvo Australijos pilietė, mažiausiai vienas žmogus buvo sužeistas.

