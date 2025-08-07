Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Ievai Voveris – policijos atsakas: paviešino įvykio vaizdo įrašą

2025-08-07 19:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 19:16

Nuomonės formuotojai Ievai Voveris apkaltinus policiją aplaidumu dėl smurto bylos prieš jos vaiką, Lietuvos policija paskatino žmones pačius įvertinti įvykį. Policijos atstovai pateikė ir vaizdo įrašą, kuriame matoma situacija. 

Ieva Voveris (nuotr. soc. tinklų ir Facebook)

Nuomonės formuotojai Ievai Voveris apkaltinus policiją aplaidumu dėl smurto bylos prieš jos vaiką, Lietuvos policija paskatino žmones pačius įvertinti įvykį. Policijos atstovai pateikė ir vaizdo įrašą, kuriame matoma situacija. 

14

Šia situacija su savo sekėjais pasidalinusiai influencerei Lietuvos policija davė atsaką socialiniame tinkle Facebook bei pasidalijo kamerų įrašais

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris kaltina policiją aplaidumu, priėmus neteisingą sprendimą. Ji teigia: „vaikai išėjo priduoti butelius į taromatą ir grįždami stovėjo prie perėjos, o tokia moteris priėjusi pradėjo mano berniuką mušti. Trenkė jam per žandą, po to su delnu į kaktą, ir išvadino įvairiausiais keiksmažodžiais“.

Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, nustatyta, kad viskas vyko kitaip.

Įraše matoma, kaip mažamečiai vieni miesto centre, važiuodami paspirtuku per pėsčiųjų perėją, atsitrenkia į pereiti gatvę bandžiusią moterį. Ji ranka atsitveria nuo smūgio, pastumia vaiką ir nueina toliau, o vaikai nuvažiuoja. Smurtinis elgesys nėra užfiksuotas.

Dėl šio įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, moteriai surašytas protokolas.

Siekiant apsaugoti vaikus, įstatymai numato pakankamai sudėtingas procedūras. Todėl patariame verčiau laikytis nustatytų procedūrų, o ne ieškoti kaltų soc. tinkluose“.

Influencerės versija skiriasi

Apie šią situacija ji anksčiau buvo pasakojusi naujienų portalui tv3.lt.

Pradėdama pasakojimą apie nemalonią situaciją, Ieva teigė, kad dažnai jos vaikai Amerikoje išeina vieni nusipirkti ledų ar priduoti butelius į taromatą. Šį kartą jos dukra su sūnumi tai nusprendė padaryti Lietuvoje.

„Mano mergaitė yra penktokė, berniukas – ketvirtokas. Tikrai jau dideli vaikai, todėl jie išėjo priduoti butelių į taromatą. Grįždami stovėjo prie perėjos, kai netikėtai viena moteris pradėjo mušti mano berniuką. Trenkė jam per žandą, tada delnu trenkė į kaktą. Išvadino jį keiksmažodžiais. Viskas įvyko vakar, 11 valandą dienos, prie pat policijos komisariato“, – jautriai pasakojo ji.

Netrukus moteris apsilankė policijos komisariate: „Nuėjus pas pareigūnus, jie pasakė, kad nuvažiuočiau į kitą komisariatą, kur bus peržiūrėtos kameros ir bus galima išsiaiškinti visą įvykį. Nuvažiavau pas kitus pareigūnus, tačiau manęs paklausė, kaip įsivaizduoju jie vykdys tyrimą, nes gyvenu užsienyje. Aš turiu išskristi penktadienį, todėl teiravosi, kaip galės apklausti mano vaikus. Aš sakiau, kad nežinau, nes nedirbu jūsų darbo. 

Viskas buvo pateikta taip, kad gal geriau nieko nedarome, nes nieko ir nepadarysime. Pamatę mano nusiminusį veidą. Kaip įmanomi tokie dalykai vidury dienos? Moteris, nuėjusi pasikalbėti su vyriausiu komisaru, pasakė, kad užves bylą ir jie viską supildys.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

A
A
2025-08-07 19:41
Influencerė - čia jau diagnozė. Vaikai gerai išauklėti Amerikoje: Per perėją važiuoja paspirtuku,atsitrenkia į žmogų ir dar nubėga skųstis mamytei. O supermamytė dar vėją kelia nors viskas akivaizdžiai matosi,kad išlepinti vaikai nemoka tinkamai elgtis viešose vietose.
Atsakyti
Vaiko teisės
Vaiko teisės
2025-08-07 19:49
Ar mamytei voverutei surašytas ptotokolas už vaikų nepriežiūrą? Juk vaikučiai nesilaiko KET, o už mažamečius atsako tėvai. O kaip ji suklėja vaikus? Be šalmų, be apsaugų lekia per perėją? Tsi kur policijos principingumas? Bet kokia influencerė gali aiškinti ir reikalauti kaip jai šviečiasi?
Atsakyti
Bobų išmanytojas
Bobų išmanytojas
2025-08-07 20:04
Ne nuo kūšio persimetė.
.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
TOLIAU SKAITYKITE
