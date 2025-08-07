Svetimai moteriai užpuolus Ievos Voveris sūnų – netikėtas posūkis: „Man šokas“

Praėjus kiek daugiau nei savaitei nuo baisaus įvykio, Ieva papasakojo, kokių veiksmų dėl šios situacijos ėmėsi policija.
„Iš policijos gavau laišką, kad šis įvykis traktuojamas kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas. Man šokas, žinokite, nes tai buvo fizinio skausmo vaikui sukėlimas, tai buvo psichologinis smurtas, mano vaikas buvo koliojamas, jam buvo suduoti du smūgiai.. Ir tai pavadinama nedideliu viešosios tvarkos pažeidimu.
Na, žiūrėsime, kaip viskas vyks toliau. Kad ir kiek prašiau, man medžiaga nebuvo suteikta, nebuvo parodyta“, – kalbėjo Ieva.
Sūnus buvo užpultas
Portalas tv3.lt primena, kad I. Voveris prieš kiek daugiau nei savaitę viešai prabilo apie gatvėje viduryje baltos dienos nepažįstamos moters užpultą jos sūnų. Apie tai Ieva Voveris papasakojo naujienų portalui tv3.lt.
Pradėdama pasakojimą apie nemalonią situaciją, Ieva teigė, kad dažnai jos vaikai Amerikoje išeina vieni nusipirkti ledų ar priduoti butelius į taromatą. Šį kartą jos dukra su sūnumi tai nusprendė padaryti Lietuvoje.
„Mano mergaitė yra penktokė, berniukas – ketvirtokas. Tikrai jau dideli vaikai, todėl jie išėjo priduoti butelių į taromatą. Grįždami stovėjo prie perėjos, kai netikėtai viena moteris pradėjo mušti mano berniuką. Trenkė jam per žandą, tada delnu trenkė į kaktą. Išvadino jį keiksmažodžiais. Viskas įvyko vakar, 11 valandą dienos, prie pat policijos komisariato“, – jautriai pasakojo ji.
Netrukus moteris apsilankė policijos komisariate: „Nuėjus pas pareigūnus, jie pasakė, kad nuvažiuočiau į kitą komisariatą, kur bus peržiūrėtos kameros ir bus galima išsiaiškinti visą įvykį. Nuvažiavau pas kitus pareigūnus, tačiau manęs paklausė, kaip įsivaizduoju jie vykdys tyrimą, nes gyvenu užsienyje. Aš turiu išskristi penktadienį, todėl teiravosi, kaip galės apklausti mano vaikus. Aš sakiau, kad nežinau, nes nedirbu jūsų darbo.
Viskas buvo pateikta taip, kad gal geriau nieko nedarome, nes nieko ir nepadarysime. Pamatę mano nusiminusį veidą. Kaip įmanomi tokie dalykai vidury dienos? Moteris, nuėjusi pasikalbėti su vyriausiu komisaru, pasakė, kad užves bylą ir jie viską supildys.“
Ieva norėjo, kad policijos pareigūnai atkreiptų dėmesį į tą moterį, kuri galbūt kitą kartą užpuls kitą žmogų.
„Tai pavojingas asmuo. Buvo klausimų, ar turiu liudytojų arba ar kreipiausi į medikus, nes vaikutis tikrai buvo sužalotas. Liudytojų neturime, bet dukra sakė, kad šalia buvo policijos pareigūnai, kurie viską matė, nes mašinoje persisukę žiūrėjo į tą moterį, tačiau nieko nedarė. Į medikus nesikreipėme, nors vaikutis labai stipriai verkė, bet nematėme mėlynių ar kitų matomų sužalojimų“, – teigė ji.
Prakalbo policijos atstovai
Naujienų portalas tv3.lt tąkart kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausiąją specialistę Redą Zarauskienę, kuri pateikė daugiau informacijos apie I. Voveris užpultą moterį.
„Pranešimas apie šį įvykį gautas. Liepos 28 d. apie 10.30 val. Kaune, Vytauto pr., prie perėjos su nepilnamečiais (gim. 2015 m.; gim. 2016 m.) galimai konfliktavusi moteris (gim. 1992 m.) nustatyta. Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate dėl šio įvykio vyksta tyrimas“, – kalbėjo Reda.
Pasiteiravus, ką tokiomis situacijomis reikėtų daryti, R. Zarauskienė teigė, kad svarbi kiekviena minutė, todėl svarbu iš karto kreiptis į policiją: „Svarbu kuo greičiau kreiptis į policiją, kad būtų užfiksuota visa informacija apie incidentą ir pradėtas tyrimas. Taip pat patariame tėvams ir vaikams stengtis atkreipti dėmesį į išpuolio detales (pvz., asmens išvaizdą, vietą, laiką), kad būtų lengviau nustatyti kaltininką.“
