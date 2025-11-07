Baltarusijoje įstrigusiems lietuviams – liūdnos dienos: kai kuriems net neleidžia privažiuoti prie pasienio punktų

Premjerė Inga Ruginienė spaudos konferencijoje nepasirodė, ministrai nuo žurnalistų kamerų bėgo, o apie rimtą krizės sprendimo planą net negirdėti. Posėdyje nuspręsta tiesiog išsiųsti dar vieną, jau antrą laišką baltarusių pasieniečiams su prašymu padėti Lietuvai, nors viską sprendžia Lukašenkos režimas, o ne jie.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Dėl kontrabandinių balionų sprendimų neranda
Nors ši savaitė kontrabandinių balionų atžvilgiu rami, šioje krizėje atsirado nauja problema – Baltarusijoje įstrigę lietuvių vilkikai. Jų su priekabomis Vyriausybė skaičiuoja apie tūkstantį. Tad Vyriausybinė Nacionalinio saugumo komisija vėl renkasi spręsti, ką ir kaip daryti. Tik apie galimus sprendimo būdus niekas nenori kalbėti.
„Šiandien susitikimas ir skirtas būtent aptarti rezultatus, ar mes galime konstatuoti, kad yra pažanga, ar nėra. Čia pakankamai sudėtingas klausimas, nenorėčiau išsiplėsti“, – sakė prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Užsienio reikalų ministras paaiškinti visuomenei, ką daro – nepanoro. Taip pat, kaip ir prieš kelias dienas sprendimą žadėjęs, bet jo taip ir nepristatęs susisiekimo ministras.
„Mes turime maksimaliai padėti, kad visi vilkikai grįžtų į Lietuvą <...>. Čia yra Vyriausybės sprendimas ir mes dalyvausime, pateiksime savo siūlymus, pasižiūrėsime, aš dabar negaliu komentuoti, kol nebuvo posėdžio“, – tikino D. Matulionis.
Paaiškinti, kaip sprendžia krizę, nenori nei pasieniečiai, nei kariuomenės vadas.
„Tai dėliosime viską, pamatysime. Kol kas nenoriu komentuoti, po komisijos greičiausiai pasisakys“, – nedaugiažodžiavo vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
„Linavos“ viceprezidentas apie lietuvius vairuotojus: jų likimas neaiškus
Prieš Nacionalinio saugumo komisijos posėdį, į Vyriausybę buvo pakviestas ir vežėjų asociacijos „Linava“ atstovas. Jis pripažino, kad per Medininkus judėjimas yra, praėjusią parą pravažiavo apie 200 vilkikų. Nors iš jų yra tik kelios dešimtys lietuviškų mašinų.
„Jie visi statomi į aikšteles, kur moka pinigus, ir kol kas jų likimas neaiškus. Nes baltarusiai neišleidžia jų važiuoti prie pasienio punktų, kur lietuvius praleidžia“, – tvirtino „Linavos“ viceprezidentas Olegas Tarasovas.
Anot „Linavos“ atstovo, baltarusiai leidžia po šalį judėti vilkikams su baltarusiškomis prekėmis. Bet dauguma lietuviams priklausančių priekabų stovi tuščios, tad ir iki jų važiuoti Lietuvos firmoms neleidžia.
„Vyriausybės atstovai išklausė visų patarimų, visos situacijos, mes pasakėme, kaip ten yra, kaip vyksta visi procesai viduje Baltarusijos, pasienyje, nu ir dabar jie išėjo priiminėti sprendimų“, – apie posėdžio tvarką atskleidė O. Tarasovas.
Komisija posėdžiavo daugiau nei valandą, bet pasibaigus ministrai liko nekalbūs.
„Yra sprendimai priimti ir aš tikiuosi, kad juos ir įgarsins. Neužbėgsiu už akių“, – nekalbus buvo užsienio reikalų ministras K. Budrys.
Kaip vežėjus ištrauks iš šitos situacijos buvo paklausta ir susisiekimo ministro.
„Traukimo būdu, – ironizavo Juras Taminskas. – Nuolat palaikome kontaktą su vežėjais, dabar yra atitinkami sprendimai priimti, perduoti Baltarusios pusei, dėl evakuacinio koridoriaus. Tai artimiausiu metu matysime, kaip toliau dėliojasi.
Kitaip tariant, sprendimai du. Vienas – pavadinti laikiną Šalčininkų punkto atidarymą evakuaciniu koridoriumi, o kitas – prašyti baltarusių pagalbos.
Paprašytas detalizuoti, kas yra evakuacinis koridorius, ar tiktai pasienio punkto pralaidumas, ar ir apima tuos, kurie Baltarusios gilumoje sunkvežimiai įstrigę, J. Taminskas nuo klausimo išsisukinėjo.
„Kadangi už šitą klausimą pasienio yra atsakinga Vidaus reikalų ministerija, kolega Vladislavas, tai vidaus reikalų ministras ir padetalizuos išsamiau. Mano atsakomybės sritis yra darbas su vežėjais, aš tą darbą ir atlieku. Ačiū“, – TV3 Žinioms sakė susisiekimo ministras.
Dalis vilkikų stovi prie Medininkų ir iš ten gali parvažiuoti į Lietuvą. Dalis, apie keli šimtai, stovi prie Šalčininkų, šis punktas uždarytas iš abiejų pusių, bet Vyriausybė jį ir nori atidaryti, pavadinusi evakuaciniu koridoriumi.
„Pagrindinis sprendimas yra ištraukti mūsų vilkikus iš tos situacijos, kurioje jie yra. Vėl pajuokausiu, po to vėl iškirpsite. Tai galima padaryti labai aiškiai, kad pradėti evakuaciją tų vilkikų iš tos vietos, kur jie yra. Būtent prie sienos, aš kalbu <...>. Pasieniečiai mūsų išsiųs tokį raštą ir lauksime iš jų tada atsakymo“, – aiškino V. Kondratovič.
Baltarusija stebisi ir reikalauja atidaryti Šalčininkų pasienio punktą
Prieš kelias dienas Vyriausybė įpareigojo Varėnos pasieniečius išsiųsti raštą baltarusių pasieniečiams į Lydos užkardą, su prašymu atverti Šalčininkų punktą iš Baltarusijos pusės.
Oficialusis Minskas viešumoje net nusistebėjo, kad Lietuva kreipiasi į Lydos pasieniečius, nors tai mažiausiai ministerijos, ar net Vyriausybės lygio klausimas. Dabar Vyriausybė vėl tikisi, kad dėl punkto atidarymo susitars Varėnos ir Lydos pasieniečiai.
Tad kodėl Vyriausybiniu lygiu nėra siunčiama užklausa ar ministerijos lygiu?
„Šį klausimą, aš manyčiau, išspręsime pasieniečių lygyje“, – įsitikinęs V. Kondratovič.
Į pirmąjį raštą baltarusiai atsakė su savomis sąlygomis – jie reikalauja, kad Šalčininkų pasienio punktas būtų atidarytas visam laikui, ir juo galėtų naudotis visi. Nors Lietuva nori per jį praleisti tik mūsų vežėjus ir po to vėl jį uždaryti.
Šiuo metu Vyriausybė nesprendžia ir vilkikų, kurie įstrigę Baltarusios gilumoje, klausimo. Valdžia tikisi, kad gal apskritai nereikės nieko daryti.
Premjerė nors ir balionų krizės pradžioje demonstravo ryžtą bei siuntė perspėjimus A. Lukašenkai, dabar visuomenei pasakyti, kaip sprendžia problemas, nebenori – kaip ir prieš savaitę, taip ir šiandien, spaudos konferencijoje nepasirodė, nors ir buvo suplanuota.
Opozicinių konservatorių lyderis Kasčiūnas siūlo vyriausybei dėl problemų skųstis Jungtinėms Valstijoms ir prašyti jų diplomatų pagalbos.