  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
JAV sureagavo į incidentą su meteorologiniais balionais: išreiškė paramą Lietuvai ir perspėjo Baltarusiją

2025-10-28 21:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 21:13

Baltųjų Rūmų atstovas Johnas Cole‘as išreiškė paramą Lietuvai po neseniai įvykusių oro incidentų su meteorologiniais balionais. Pasak jo, Vašingtonas tikisi, kad Baltarusija imsis veiksmų, jog panašūs atvejai ateityje nepasikartotų, skelbia „Zerkalo“.

JAV sureagavo į incidentą su meteorologiniais balionais: išreiškė paramą Lietuvai ir perspėjo Baltarusiją (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

0

„Šiandien popiet turėjau produktyvų susitikimą su Lietuvos ambasadoriumi. Aptarėme prezidento Trumpo pastangas užbaigti karą Ukrainoje“, – sakė jis.

Solidarizuojasi su Lietuva

Ir tęsė: „Aiškiai pabrėžiau, kad solidarizuojamės su Lietuva dėl neseniai įvykusių incidentų, susijusių su meteorologiniais balionais. Baltarusija privalo užkirsti kelią panašiems įvykiams ateityje.“

