JAV sureagavo į incidentą su meteorologiniais balionais: išreiškė paramą Lietuvai ir perspėjo Baltarusiją

„Šiandien popiet turėjau produktyvų susitikimą su Lietuvos ambasadoriumi. Aptarėme prezidento Trumpo pastangas užbaigti karą Ukrainoje“, – sakė jis.
Solidarizuojasi su Lietuva
Ir tęsė: „Aiškiai pabrėžiau, kad solidarizuojamės su Lietuva dėl neseniai įvykusių incidentų, susijusių su meteorologiniais balionais. Baltarusija privalo užkirsti kelią panašiems įvykiams ateityje.“
