Lietuvoje pradės veikti strateginius objektus saugančios ugnies komandos: „Gal nepilnai dar tokias, kokių mums reikėtų, bet turėsime“

„Mes jau dabar kuriame tą koncepciją ir tikrai, aš manau, kitais metais mes turėsime gal nepilnai dar tokias, kokių mums reikėtų, bet turėsime tas ugnies komandas su atitinkamomis kinetinėmis priemonėmis“, – antradienį Seimo opozicinių frakcijų posėdyje sakė V. Grabauskas.
Anot jo, VST su kitomis institucijomis prie minėtos koncepcijos dirba, atsižvelgdami į atitinkamų komandų darbo patirtį Ukrainoje.
V. Grabauskas, kalbėdamas apie meteorologinius balionus, teigė, kad strateginius objektus saugantys VST pareigūnai ir šiuo metu turi tam tikrų priemonių, kuriomis minėtus objektus galėtų nukenksminti. Tiesa, anot jo, kad tai pavyktų padaryti, balionai turėtų būti tam tikrame aukštyje.
„Jeigu balionai eina būtent į mūsų objektą, tada, aišku, yra mažesni greičiai, yra mažesnis aukštis, tai tam tikrų kinetinių priemonių mes tikrai turime“, – komentavo V. Grabauskas.
Šių metų liepą Vidaus reikalų minsiterija (VRM) ir Vilniaus miesto savivaldybė sutarė glaudžiau bendradarbiauti kuriant reagavimo į bepiločius orlaivius mechanizmą. Tąkart sutarta, kad sostinės kritinės infrastruktūros objektų apsauga nuo išorės grėsmių rūpinsis VRM ir savivaldybėse įkurtos mobilios ugnies komandos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
