Skvernelis kirto iš peties: valdžia pavėlavo

Praėjusią savaitę Lietuvoje kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos su kontrabandinėmis cigaretėmis. Dėl šių incidentų Vilniaus oro uosto veikla buvo sustabdyta net keturis kartus, Kauno oro uostas – vieną kartą. Buvo atšaukti skrydžiai ir ne kartą apribojamas orlaivių eismas.
S. Skvernelis pabrėžė, kad šiuo metu yra sprendžiamos pasekmės, kurias Lietuva sukaupė. Prioritetu turi išlikti civilinės aviacijos bei keleivių saugumas, o jei kyla reali susidūrimo su oro balionais grėsmė, būtina priimti sprendimus – net ir uždaryti oro uostus.
„Tai yra kova su pasekmėmis. Civilinės aviacijos bei keleivių saugumas, aišku, yra prioritetas.
Jeigu kyla grėsmė, kad gali įvykti susidūrimas su vadinamais oro balionais ir su orlaiviu, tai faktas, kad tokie sprendimai turi būti priimami ir turi būti uždaromi oro uostai. Bet čia jau ne apie tai“, – komentavo jis.
Politikas pastebėjo, kad visos vykdomosios valdžios institucijos galvojo, kad čia yra tiesiog kontrabanda, nesuprasdami esmės, jog Baltarusijoje net ir kontrabanda, be valstybės represinių struktūrų palaiminimo, negali vykti.
Skvernelis: valdžios reakcija pavėluota, nežinoma, ką daryti
Pasak politiko, valdžios reakcija į grėsmę yra pavėluota, trūksta ryžtingų sprendimų ir teisinės atsakomybės, todėl šiuo metu tenka susidurti su didelėmis pasekmėmis.
„Visa tai yra pavėluota reakcija ir mes kovojame su didžiulėmis pasekmėmis. Nesuvokimas arba nesupratimas, kad tai nėra vien elementari kontrabanda, trukdo priimti ryžtingus veiksmus. Matomai yra didelis pasimetimas.
Matosi, jog nežinoma, ką daryti. Bijoma pripažinti, kad tai yra problema, kurios nemokame spręsti. Ir čia didžiausia tragedija dėl to.
Visi tie siūlymai dėl teisės aktų pokyčių yra jau pavėluoti. Šiandien galime konstatuoti, kad vis dar nėra numatyta jokios baudžiamosios atsakomybės už civilinės aviacijos skrydžių trikdymą, sukeliant pavojų keleiviams, lėktuvams ir panašiai“, – teigė demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis.
Siekiama susilpninti valstybės ekonominį potencialą
S. Skvernelis pastebi: atsakomybės griežtinimą Baltarusijai už kontrabandą reikėjo priimti gerokai anksčiau, ir kad tai yra, tarytum, dviguba ataka.
Pirma, anot politiko, Baltarusijos kontrabandinių cigarečių gabenimas yra vykdomas norint silpninti mūsų ekonominį potencialą, nes tai yra akcizinių prekių kontrabanda. O, antra, jo nuomone, tai yra iš esmės valstybės veiklos žlugdymas, rodant, kad Lietuva yra neįgali valstybė.
S. Skvernelio nuomone, teisinė bazė turėjo būti sutvarkyta jau seniai, nes šių balionų grėsmė tęsiasi apie pusantrų metų. Net jei pradinė versija buvo kontrabanda, teisėsaugos kriminalinės žvalgybos priemonėmis anksčiau būtų buvę įmanoma sunaikinti organizuotas grupes.
„Tai iš tikrųjų – teisinės bazės sutvarkymas, kuris jau turėjo būti padarytas seniai, nes šie oro balionai grėsmę kelia mums jau nebe mėnesį, ne du, o praktiškai pusantrų metų.
Antra, net ir kontrabandos atveju, laikantis, kad tai viena iš pagrindinių versijų – nors dabar jau tikrai matome, kad taip nėra – turint kriminalinės žvalgybos įrankius ir daugybę institucijų, kurios su tuo kovoja šalies viduje, šias organizuotas grupes sunaikinti tikrai buvo įmanoma“, – sakė jis.
Vienas iš variantų: pagalbos kreipimasis į sąjungininkus Ukrainoje
„Demokratai Lietuvos“ lyderis įvertino, kad reikia ne tik sulaikyti gabentojus ir suardyti kontrabandos prekybos tinklą, bet ir pasiruošti elektroniniams ir kinetiniams veiksmams; jei neturime tam gebėjimų, reikėjo anksčiau kreiptis į sąjungininkus (net ir į Ukrainą).
„Buvo įmanoma ne tik sunaikinti pačius gabentojus, bet sudraskyti prekybos tinklą. Turbūt ne paslaptis, iš kurio rajono Lietuvos kontrabanda nusėda, ir tikrai gali būti mažai paslapties, kiek yra surūkoma neteisėtai įvežtų kontrabandinių cigarečių <...>.
Kitas momentas yra pasirengimas vykdyti tiek elektroninius, tiek kinetinius veiksmus. Jeigu neturime gebėjimų ar supratimo, reikėjo kviestis pagalbos iš mūsų sąjungininkų.
Blogiausiu atveju, net ir į ukrainiečius reikėjo kreiptis dėl pagalbos <...> manau, būtų atsiuntę tiek įrangos, tiek technikos, tiek instruktorių, kurie galėtų efektyviai parodyti, kaip su šituo reiškiniu kovoti“, – akcentavo S. Skvernelis.
„Facebook“ reakcijos iš įvairių sričių žmonių
Ne vienas politikas, visuomenininkas ar politikos apžvalgininkas sekmadienio vėlų vakarą savo „Facebook'o“ paskyrose sureagavo į žinią apie ketvirtą kartą per savaitę uždarytą Vilniaus oro uostą dėl meteorologinių balionų.
Europos parlamento narys Dainius Žalimas savo „Facebook“ paskyroje trumpai pasisakė, kad tam tikros institucijos tik svaidosi gražiais žodžiais ar pagyromis, bet realių rezultatų dėl nematyti.
„Be komentarų… Tiesiog panašu, kad netenkame oro uosto.
P.S. Tuo tarpu visokie SM ir NKVC atstovai piarinasi apie savo darbą ir puikius jo rezultatus. Kad nėra prezidento Vyriausybės, tai nieko jau naujo“, – dalijosi jis.
Politikos apžvalgininkas Ignas Kalpokas „Facebook‘e“ teigė, kad vietoj realių problemų sprendimo buvo kuriamas tik paviršutiniškas įspūdis ir neigiama akivaizdi situacija iš premjerės Ingos Ruginienės pusės.
„Apibendrinant I. Ruginienės spaudos konferenciją – čia viskas tik vėjas ir kontrabanda ir problema tik cigarečių kainų skirtumai, mes visi labai puikiai tvarkomės, mūsų atsakas labai griežtas ir dar kas nors pasiūlys kokias nors technines priemones ir kažko imsimės gal pirmadienį ir jau tada tai tikrai parodysim. Ai, ir dar mūsų labai griežta pozicija labai veikia, nes taigi mažiau balionų buvo.
O jei šiandien dar mažiau bus tai išvis pergalę skelbsim ir gal nieko nedarysim. Toks veislinis bukas smegenų plovimas kai svarbiausia yra kažkaip pavirpinti orą, net jeigu kalbi visiškas nesąmones ir neigi akivaizdžius dalykus“, – dėstė politologas.
Tapinas: jei būčiau prezidentas, Valstybės gynimo tarybos nariai liptų iš lovyčių
Visuomenininkas Andrius Tapinas pabrėžė, kad valstybės vadovai turėtų skubiai ir rimtai koordinuoti veiksmus dėl Vilniaus oro uosto saugumo, tačiau dabar jie atrodo abejingi ir nekompetentingi. Jis šmaikščiai paakcentavo, kad jei jis būtų prezidentas, Valstybės gynimo tarybos nariai iš karto imtųsi veiksmų ir liptų iš savo lovyčių.
„Pamenate tą seną pokštą, kur visi, atrodo, iš Zuoko šaipėsi, kai jis sakė – jei aš būčiau prezidentas. Ir ten po to liejosi juokai, kas ką darytų, jeigu būtų.
Bet jeigu aš šiandien būčiau prezidentas (vėlgi skaitom su autoironija), tai visi Valstybės gynimo tarybos nariai liptų iš lovyčių, mintų į Daukanto aikštę ir neišeitų, kol su atsakingais pareigūnais nesukoordinuotų ir visuomenei nepateiktų plano, kaip apsaugoti strateginį valstybės infrastruktūros objektą – Vilniaus oro uostą.
Nes dabar atrodome totaliai beviltiškai. Ir bebaimiams mūsų lyderiams, atrodo, neskauda dėl to galvos.
Ir Prezidentas dar nebeleidžia komentuoti savo „Facebook'o“ profilyje – pagrindiniame komunikacijos kanale“, – įvertino padėtį A. Tapinas savo „Facebook“ paskyroje.
Juknevičienė: tai gali būti sąmoninga hibridinė ataka
Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė savo „Facebook“ paskyroje atkreipė dėmesį, kad politinė valdžia turi prisiimti atsakomybę ir priimti aiškius politinius sprendimus, o ne raminti žmonių minėtais paaiškinimais apie „kontrabandą“, nes tai gali būti sąmoninga hibridinė ataka iš Baltarusijos, o dabartinė Vyriausybė yra neva per silpna ir nenori realiai vertinti grėsmės.
„Esmė – politinė valdžia turi priimti politinius sprendimus, o ne laukti, kol tarnybos jiems pasakys, kaip elgtis. Tarnybos duoda informaciją, pataria, bet jos laukia politinių sprendimų. Politikai turi nustatyti teisingą diagnozę, įvertinę visas aplinkybes.
Teisinga diagnozė yra būtina tam, kad būtų parinktas teisingas gydymas. Mus medicinoj mokė apie diferencinę diagnostiką. Taip ir čia, su balionais, atakuojančiais oro uostą. Jeigu šitai valdžiai ramu, kad tai tik kažkokie kontrabandininkai savo pinigus daro, o Lukašenka „ne prie ko“, tai ir OK, ramu jiems. Ramiai gyvenkit ir jūs, sako premjerė ir vidaus reikalų ministras.
Dar pakeliui opoziciją apkaltina! Tačiau yra kita diagnozės galimybė – sąmoninga hibridinė ataka prieš arčiausiai prie Baltarusijos esantį oro uostą, nusitaikyta tyčia. Kas gali patikėti, kad koks nors kontrabandininkas Baltarusijoje nuolat, diena iš dienos leistų tokius balionus be Lukašenkos KGB žinios!
Tai juk pati Lukašenkos valdžia ne tik kontroliuoja, bet ir organizuoja visa tai. Taip, kaip buvo ir su migrantų organizuotu siuntimu per sieną. Ir tai gali būti tik pradžia.
Dar yra kiti strateginiai objektai, ypač Vakarų Lietuvoje. Dar yra daugybė variantų, kad sukeltų didesnį chaosą.
Vykstant tikram konvenciniam karui Europoje, neįvertinti visų aplinkybių ir raminti žmones tik nepalankia vėjo kryptimi, yra nedovanotina.
Aš bijau, kad silpniausia grandis mūsų gynyboje dabar yra Vyriausybė, kuri yra visiškai ne apie saugumą. Tiesiog net ne iš blogos valios.
Tiesiog ši Vyriausybė ne apie tai, nes jos galva nieko nežino apie saugumą, nedirbo toje srityje, greičiausiai buvo arčiau tų, kurie šaipėsi „Rusai puola!“
Čia reikia politinių sprendimų, o ne vien techninių siaurų tarnybų rekomendacijų, kaip kovot su cigarečių kontrabanda. Tačiau gali būti blogiau – ši valdžia siekia pagerinti santykius su Baltarusija, todėl nedrįsta pažiūrėti realybei į akis. Mes dar nežinome, kokius signalus jie gauna ir ar gauna iš JAV administracijos, kurios pasiuntiniai vakarieniauja su Lukašenka.
Ir dar. Socialdemokratai bijo pasirodyti tokiais pat, kaip kokie nors tautą gąsdinantys konservatoriai. Nes visą laiką savo rinkėjams bandė savo skirtį per tai rodyti. Dabar atėjo laikas baigti žaidimus. Ar pajėgs perlipt per save?“ – rašė ji.
