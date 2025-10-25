Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM: Baltarusijai pareikštas protestas dėl dar vieno Lietuvos oro erdvės pažeidimo

2025-10-25 18:52 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-25 18:52

Spalio 25 d. į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Baltarusijos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis, kuriam įteikta griežta protesto nota dėl jau antrą kartą šią savaitę įvykusio Lietuvos valstybės sienos oro pažeidimo iš Baltarusijos Respublikos pusės.

Kontrabandiniai cigarečių balionai Lietuvoje (tv3.lt koliažas)

REKLAMA

18

2025 m. spalio 24 d. vakarą, Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos užfiksavo pakartotinį organizuotos meteorologinių oro balionų grupės neteisėtą įskridimą iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos oro erdvę.

Šis incidentas dar kartą  sukėlė ženklius finansinius nuostolius Lietuvos Respublikos oro uostams, aviakompanijoms ir keliautojams, rašoma URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento pranešime spaudai.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad valstybės sienos pažeidimais šiurkščiai pažeidžiama tarptautinė teisė, priminė pasikartojančius Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus iš Baltarusijos pusės, paragino nedelsiant nustatytais kanalais pateikti išsamų paaiškinimą dėl įvykusių incidentų ir užkirsti kelią jų pasikartojimui, bei įspėjo, kad incidentus Lietuvos pusė vertina kaip sąmoningą provokaciją ir įtampos eskalavimą.

BNS rašė, kad dėl cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos naudojamų meteorologinių balionų penktadienį vėlai vakare buvo nutarta antrąkart šią savaitę laikinai uždaryti abu dar veikusius pasienio kontrolės punktus, taip pat laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose.

Pastarųjų veikla atnaujinta naktį iš penktadienio į šeštadienį, 2.35 valandą. Dėl apribojimų buvo paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, laikinai dėl oro balionų sustabdžius oro uostų veiklą, padaryta bent 17 tūkst. eurų siekiantys nuostoliai.

„Šis incidentas dar kartą sukėlė ženklius finansinius nuostolius Lietuvos Respublikos oro uostams, aviakompanijoms ir keliautojams“, – pabrėžia URM.

Šiuo metu veikia du valstybės sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose. Eismas per juos atnaujintas 12 valandą.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) teigimu, per kiek daugiau kaip pusę paros, kol punktai buvo uždaryti, jų prieigose ypatingų įvykių ar konfliktų tarp ten laukusių vairuotojų, pirminiais duomenimis, nebuvo fiksuota.

Kol kas rasti keturi balionai, jų paieškos tęsis visą parą.

Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą jau buvo įskridę keliasdešimt kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį.

Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti pasienio kontrolės punktai.

Dalykinis patarimas
Dalykinis patarimas
2025-10-25 19:08
Prie tų balionų pririškit Svetlaną su Serioga ir nusiųskit Lukašenkai,matysit iškart cigarečių kontrabanda ir sienos pažeidimas baigsis,bijos,kad visus nesugrąžintumėm.
Atsakyti
Juokingi
Juokingi
2025-10-25 19:00
Gal suraskite kas ta kontrabanda varo? Cia gi sėdintys Lt uzsako tuos balionus. Baltarusiai manot uz dyka jas siuncia?
Atsakyti
Matosi
Matosi
2025-10-25 19:01
LT kontrabandistai turi gera uznugari. Policija akla, nieko nepagauna...
Atsakyti
