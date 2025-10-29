Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„AS Monaco“ krepšininkai išsivežė pergalę iš Pirėjo – Eurolygoje pranoko „Olympiacos“

2025-10-29 23:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 23:25

Eurolygoje Pirėjo „Olympiacos“ (4/3) ekipa namie 87:92 (16:20, 21:18, 27:22, 25:26) nusileido Monako „AS Monaco“ (4/3) krepšininkams.

M.Jamesas fiksavo dvigubą dublį

Šios dvi komandos susitiko praėjusių metų Eurolygos pusfinalyje ir tuomet pergalę šventė Monako klubas.

Šį mačą kur kas užtikrinčiau pradėjo Monako komanda, kuri po Alpha Diallo dvitaškio pirmavo 8:1. OLY po truputį įsibėgėjo Aleksandras Vezenkovas jau vedė šeimininkus į priekį – 9:8. Iki ketvirčio pabaigos Pirėjo komanda dar ir padidino pranašumą – 20:16.

Šeimininkams pavyko padidino persvarą dar šiek tiek (30:22), tačiau tuomet jau Monako komanda rengė spurtą – 29:30. Per likusį antrojo kėlinio laiką nei vieną iš ekipų neatitrūko ir svečiai prieš pertrauką pirmavo 38:37.

OLY susigražino trapų pranašumą po pertraukos (45:42), tačiau toli bėgti varžovai jiems neleido. Monako komanda pirmavo (56:54) po Jarono Blossomgame’o metimo, o po trijų ketvirčių svečių pranašumas siekė 4 taškus – 64:60.

Ketvirtajame kėlinyje Monako persvarą iki 6 taškų tritaškiu didino Elie Okobo (72:66), tačiau dvitaškiu atsakė Tyleris Dorsey – 68:72. Svečiams taškus rinko E.Okobo ir A.Diallo (76:68) ir nors T.Wardas pataikė baudas (70:76), bet tritaškiu į tai atsakė M.Jamesas – 79:70. OLY bandė traukti T.Dorsey (74:81), bet tolimą metimą smeigė A.Diallo – 84:74. OLY mažino atsilikimą (78:84), o po T.Dorsey tritaškio komandas skyrė 5 taškai – 81:86. Gynėjas toliau traukė šeimininkus (84:86), o D.Theisas pataikė baudą – 87:84. Monako apsigynė ir išlaikė pergalę – 92:87.

„Olympiacos“: Tyleris Dorsey 23 (5 rez. per.), Aleksandras Vezenkovas 17 (6 atk. kam.), Nikola Milutinovas 14 (8 atk. kam.), Donta Hallas 11 (5 atk. kam.).

„AS Monaco“: Alpha Diallo 27 (11/13 metimai), Mike’as Jamesas 23 (10 rez. per.), Elie Okobo 10 (2/9 dvit.), Jaronas Blossomgame’as ir Danielis Theisas po 9

