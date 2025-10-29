„AS Monaco“ krepšininkai išsivežė pergalę iš Pirėjo – Eurolygoje pranoko „Olympiacos“

Šios dvi komandos susitiko praėjusių metų Eurolygos pusfinalyje ir tuomet pergalę šventė Monako klubas.
Šį mačą kur kas užtikrinčiau pradėjo Monako komanda, kuri po Alpha Diallo dvitaškio pirmavo 8:1. OLY po truputį įsibėgėjo Aleksandras Vezenkovas jau vedė šeimininkus į priekį – 9:8. Iki ketvirčio pabaigos Pirėjo komanda dar ir padidino pranašumą – 20:16.
Šeimininkams pavyko padidino persvarą dar šiek tiek (30:22), tačiau tuomet jau Monako komanda rengė spurtą – 29:30. Per likusį antrojo kėlinio laiką nei vieną iš ekipų neatitrūko ir svečiai prieš pertrauką pirmavo 38:37.
OLY susigražino trapų pranašumą po pertraukos (45:42), tačiau toli bėgti varžovai jiems neleido. Monako komanda pirmavo (56:54) po Jarono Blossomgame’o metimo, o po trijų ketvirčių svečių pranašumas siekė 4 taškus – 64:60.
Too smooth with it 😮💨@MrNatural_05 finds Alpha Diallo who drains it from beyond the arc! 🎯#RivalrySeries pic.twitter.com/WO0YFSKaiA— EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2025
Ketvirtajame kėlinyje Monako persvarą iki 6 taškų tritaškiu didino Elie Okobo (72:66), tačiau dvitaškiu atsakė Tyleris Dorsey – 68:72. Svečiams taškus rinko E.Okobo ir A.Diallo (76:68) ir nors T.Wardas pataikė baudas (70:76), bet tritaškiu į tai atsakė M.Jamesas – 79:70. OLY bandė traukti T.Dorsey (74:81), bet tolimą metimą smeigė A.Diallo – 84:74. OLY mažino atsilikimą (78:84), o po T.Dorsey tritaškio komandas skyrė 5 taškai – 81:86. Gynėjas toliau traukė šeimininkus (84:86), o D.Theisas pataikė baudą – 87:84. Monako apsigynė ir išlaikė pergalę – 92:87.
„Olympiacos“: Tyleris Dorsey 23 (5 rez. per.), Aleksandras Vezenkovas 17 (6 atk. kam.), Nikola Milutinovas 14 (8 atk. kam.), Donta Hallas 11 (5 atk. kam.).
„AS Monaco“: Alpha Diallo 27 (11/13 metimai), Mike’as Jamesas 23 (10 rez. per.), Elie Okobo 10 (2/9 dvit.), Jaronas Blossomgame’as ir Danielis Theisas po 9
