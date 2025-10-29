PSG ir „Lorient“ dvikovoje – netikėtos lygiosios

„Ligue 1“ rungtynes su „Lorient“ jie užbaigė lygiosiomis 1:1.
PSG buvo priekyje po Nuno Medeso įvarčio antrojo kėlinio starte, bet vos po dviejų minučių savo įvarčiu atsakė Igoris Silva. Daugiau rimtų progų nesusikūrė nė viena komanda, tad dvikova baigėsi lygiosiomis.
Po PSG prarasto taško Prancūzijoje – dvivaldystė. Tiek pat taškų turi ir „Lyon“. „Lorient“ ir toliau išlieka vos 16-oje vietoje.
