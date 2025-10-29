Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

PSG ir „Lorient“ dvikovoje – netikėtos lygiosios

2025-10-29 23:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 23:27

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas prarado taškus Prancūzijos pirmenybėse.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

„Ligue 1“ rungtynes su „Lorient“ jie užbaigė lygiosiomis 1:1.

PSG buvo priekyje po Nuno Medeso įvarčio antrojo kėlinio starte, bet vos po dviejų minučių savo įvarčiu atsakė Igoris Silva. Daugiau rimtų progų nesusikūrė nė viena komanda, tad dvikova baigėsi lygiosiomis.

Po PSG prarasto taško Prancūzijoje – dvivaldystė. Tiek pat taškų turi ir „Lyon“. „Lorient“ ir toliau išlieka vos 16-oje vietoje.

