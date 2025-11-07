 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės atstovas apie oro balionus iš Baltarusijos: paaiškino, kokia situacija

2025-11-07 12:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 12:53

Nors pastarosiomis dienomis Vilniaus oro uosto veiklos nebuvo sutrikdę iš Baltarusijos atskrendantys meteorologiniai oro balionai, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sako, kad atsipalaiduoti negalima. Pasak jo, tarnybos ir toliau išlaiko padidintą budrumą. 

Meteorologinis balionas (nuotr. SCANPIX)

Nors pastarosiomis dienomis Vilniaus oro uosto veiklos nebuvo sutrikdę iš Baltarusijos atskrendantys meteorologiniai oro balionai, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sako, kad atsipalaiduoti negalima. Pasak jo, tarnybos ir toliau išlaiko padidintą budrumą. 

REKLAMA
0

„Situacija dabar yra nebloga. Atžymų arba praktiškai nefiksuojame, arba jų būna vienetai. Tačiau negalime atsipalaiduoti. Ir toliau veikia mobilios grupės. Taip pat labai gerai sąveikauja Lietuvos Karinės oro pajėgos (KOP) ir Oro navigacija, džiaugiamės tuo. Prieš savaitgalį esame pasiruošę, mobilios grupės veiks toliau“, – penktadienį po Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdžio komentavo I. Ruginienės patarėjas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vilniaus oro uosto uždarymas buvo tik vienas (šią savaitę – ELTA), bet jis buvo nesusijęs su oro balionais. Kaip žinia, ten buvo civilinis dronas ir poveikio praktiškai nebuvo“, – dėstė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl to I. Ruginienė jau praėjusią savaitę dukart šaukė NSK posėdžius.

REKLAMA

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų